„Coraz bliżej święta…” czyli koncert bożonarodzeniowy w olsztyńskiej Aurze

Tuż przed wigilią, czyli 22 grudnia, w Aurze znów zabrzmi muzyka na żywo. Tym razem z okazji Świąt Bożego Narodzenia usłyszymy kolędy w wydaniu tradycyjnym, jak i opracowane na współczesną nutę pop kulturową. Będą to utwory polskie, jak i zagraniczne, śpiewane oraz w wersji instrumentalnej. To kolejne bezpłatne wydarzenie muzyczne w centrum Olsztyna.

Powoli cichną echa jesiennego muzycznego cyklu „Kulturalna Aura”, świąteczna atmosfera króluje na pasażach galerii, nie da się ukryć, że „coraz bliżej święta”. I pod takim tytułem, dzień przed wigilią, czyli 22 grudnia o godz. 15, odbędzie się koncert bożonarodzeniowy. W specjalnie przygotowanym na tę okazję repertuarze wystąpią Akade Trio oraz Goda.

Muzycy z grupy Akade Trio: Dominik Urbanowicz i Krystyna Dulemba zagrają na skrzypcach, a na wiolonczeli Agata Jankowska. Zespół współpracował między innymi z: RoyalSymphony Orchestra, Bałtycką Filharmonią Młodych, Kołobrzeską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Progress i filharmonią Sinfonia Baltica. Ta trójka młodych, ambitnych i zaangażowanych ludzi z pasją do gry tym razem zaprezentuje się w wydaniu świątecznym.

Na kulturalnej scenie pojawi się także absolwentka wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku, wokalistka, kompozytorka, aranżerka i autorka tekstów Goda, czyli Jagoda Wojciechowska. Artystka reprezentująca styl Alternative Depressive Pop, który łączy elementy rocka, popu i alternatywy z domieszką jazzowych harmonii zaprosi do nowoczesnego kolędowania.

„Muzyka w Aurze to już tradycja. Nie mogło więc jej zabraknąć również w tym wyjątkowym czasie. Święta to przyjemny czas kolędowania i na przedsmak tej wyjątkowej atmosfery zapraszamy do Aury. Koncert odbędzie się na pierwszym piętrze obok windy panoramicznej i mamy nadzieję umili ostatnie chwile w poszukiwaniu prezentów” – informuje Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Koncert „Coraz bliżej święta…” organizowany jest we współpracy z Orkiestrą Kameralną BalticAlians.