Ostatni autobus Berliet z MPK Olsztyn trafił na złom

Właścicielem autobusu w latach 1992-1999 było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie, który później został wycofany z Olsztyna i trafił do nieznanego właściciela w Warszawie. — Do 2020 roku pełnił funkcję foodtracka. W trakcie pandemii został sprzedany warszawskiemu Klubowi Miłośników Komunikacji Miejskiej. Autobus był w tragicznym stanie. To był ostatni z najstarszych autobusów z Olsztyna — opowiada Kamil Brodowski, miłośnik komunikacji miejskiej.

Krzysztof Zienkiewicz, główny specjalista ds. transportu zbiorowego, dodaje: — Jest to autobus, który wiele lat temu jeździł po Olsztynie, ale przez prawie 20 lat był wykorzystywany w Warszawie jako punkt sprzedaży biletów, później jako foodtrack stał koło Pałacu Kultury i był bohaterem wielu zdjęć pamiątkowych. Miłośnicy z Warszawy mają jednego berlieta, więc ten autobus został odkupiony po to, by być „dawcą”. Jego części zostaną wykorzystane na naprawę innego autobusu.

We flocie olsztyńskiej było kilka unikatowych pojazdów, jednak wszystkie idą na złom. Teraz nie mamy żadnego zabytku. Jest to ogromna strata dla naszego miasta, bo zabytkowe pojazdy cieszą się sporym zainteresowaniem turystów i miłośników komunikacji.

