Mikołajkowy weekend w Olsztynie

4-5 grudnia

Olsztyński Teatr Lalek

Tam atrakcji nie zabraknie w weekend i tuż po nim. W sobotę i w niedzielę podczas spektaklu będzie okazja, by skorzystać ze wsparcia św. Mikołaja i w ten sposób wręczyć dziecku prezent.

- Odwiedzając teatr 4 i 5 grudnia wystarczy wziąć ze sobą opisany prezent i przekazać go pomocnym elfom. Tuż po spektaklu podarek trafi we właściwe ręce.

W sobotę i niedzielę w OTL grany będzie spektakl "Doktor Proktor i niemal ostatnie święta". W sobotę (4 grudnia) o godz. 17 i 19, w niedzielę (5 grudnia) o godz. 11 i 19.

5 grudnia

Mikołajkowy weekend w Galerii Warmińskiej 5-7 grudnia

Program:

1-4 grudnia

- Lodowa kraina

- Ciuciucafe - produkcja cukierków i lizaków

- Świąteczne Kolędowanie - muzyka na żywo godz.16-19

5 grudnia

- Lodowa kraina

- Warsztaty dla Najmłodszych godz.14-20

- Świąteczne Kolędowanie, muzyka na żywo godz.16-20

- Ciuciucafe, produkcja cukierków i lizaków

- Poczta świetego Mikołaja, godz.10-18

6 grudnia

- Lodowa Kraina

- Warsztaty dla Najmłodszych godz. 12-20

- Świąteczne Kolędowanie, muzyka na żywo godz.12-18

- Ciuciucafe, produkcja cukierków i lizaków

- Świąteczna Pamiątka zdjęcie ze Świętym Mikołajem godz.12-18

- Rodzinne Zabawy na scenie, Prowadząca z Teatru Lalek,godz.12-18

- Świąteczne Warsztaty Taneczne, Przemienieccy, godz. 14

- Święta oczami Dziecka, malowanie na płótnie godz.12-18

- Poczta świetego Mikołaja godz.10-18

7 grudnia

- Lodowa kraina

- Warsztaty dla Najmłodszych:godz.12-20

- Świąteczne Kolędowanie, muzyka na żywo, godz.12-18

- Ciuciucafe, produkcja cukierków i lizaków

- Śnieżynki poruszające się po terenie GW z koszami słodyczy

- Świąteczna Pamiątka zdjęcie ze Świętym Mikołajem godz.12-18

- Rodzinne Zabawy na scenie, Prowadząca z Teatru Lalek godz.12-18

- Świąteczne Warsztaty Taneczne, Przemienieccy godz.14

- Święta oczami Dziecka, malowanie na płótnie godz. 12-20

Poczta świętego Mikołaja godz.10-18

7. Mikołajkowy Turniej Szachowy Szalonego Krasnoluda Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie, godz. 10-14

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI szkół podstawowych i przedszkolaki, również spoza Olsztyna.

Turniej rozegrany zostanie w jednej grupie OPEN – wyniki będą wyszczególniane na:

1. Grupa I – przedszkolaki i klasy I-III SP;

2. Grupa II – klasy IV-VI SP.

Zapisy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/ 2020/ti_3966/registration_form.html?l=pl

Jarmark CzeKawe Mikołajki

Dziedziniec restauracji Tandoor w Olsztynie, ul. Grunwaldzka 33, godz. 10:30

Program:

10.30-17.30 tworzenie listów do świętego Mikołaja oraz Linii Dobrych Życzeń, a także warsztaty wypiekania i zdobienia pierniczków

10.30-12.30 warsztaty tworzenia kartek świątecznych / drewnianych Mikołajków

12.45-14.45 warsztaty tworzenia Ekochoinek

15-17 warsztaty świąteczne czekoladowe

12 rozwiązanie konkursu na Cudowny Domek z Piernika

15 wspólne kolędowanie z Bartoszem Krywczukiem.

Imieniny Mikołaja Kopernika

Olsztyńskie Planetarium, godz. 17

W programie:

podsumowanie działań promocyjnych miasta związanych z postacią i dokonaniami Mikołaja Kopernika;

prezentacja filmów promocyjnych:

- Tablica Kopernika,

- Mikołaj Kopernik - obrona Olsztyna,

- Zapiski Kopernika - oficjalna premiera;

prezentacja materiału filmowego Travel Channel „Porada na weekend”

wystąpienia okolicznościowe

prezentacja Szlaku Kopernikowskiego

premiera filmu pt. „Przewrót kopernikański”

Obowiązują zaproszenia!

Musical „Pora jeziora. Warmińska opowieść wigilijna”Filharmonia Warmińsko-Mazurska, godz. 18