Bobry nad Jeziorem Długim w Olsztynie podgryzają drzewa. Czy może to być niebezpieczne dla spacerowiczów? [ZDJĘCIA, VIDEO]

Bobry zadomowiły się nad Jeziorem Długim. Sa bardzo pracowite, co widać po obgryzanych drzewach.

— Takich drzew jest mnóstwo, grożą zawaleniem — martwi się nasza czytelniczka. — W każdej chwili mogą zrobić krzywdę osobom, które wzdłuż brzegu spacerują, biegają czy jeżdżą na rowerze. Potrzeba jest pilna interwencja.

Tylko czy na pewno?

— Bóbr to bardzo mądre zwierzę. Podgryza drzewo tak, aby spadło w kierunku wody. Robi to po to, aby gałęzie, które zanurzą się w wodzie, stanowiły na zimę pokarm dla niego — mówi Krzysztof Majcher, przyrodnik z Olsztyna. — Rzadko się zdarza, żeby drzewo opadło w drugą stronę. Bo po co bobry mają stwarzać sobie dodatkową robotę? Musiałoby przecież takie drzewo przenieść w stronę wody. Bobry szkodliwe mogą być dla rolników, ale nad jeziorem nie mają pola do popisu, jeśli chodzi o szkody. One, moim zdaniem, pielęgnują linię brzegową jeziora, umożliwiając mieszanie się wody. Gdyby nie bobry, nie byłoby do niej dostępu, bo zarosłaby krzakami — podkreśla.

I dodaje: — Bobry nad Jezioro Długie przyszły z okolic Łyny. Jeśli zabraknie im pożywienia w tym miejscu i zauważą mniej korzystne warunki do życia, znajdą sobie inne miejsce.

O to, czy drzewa znajdujące się najbliżej traktu spacerowego zostaną zabezpieczone, zapytaliśmy też ZDZiT. Czekamy na odpowiedź.

ar