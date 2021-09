Rząd planuje zaakceptować podawanie trzeciej dawki szczepionki na Covid-19 dla większej liczby osób

Od 1 września w Polsce trzecią dawką szczepionki na koronawirusa mogą szczepić się osoby z upośledzeniem odporności. Według ministra zdrowia jest to grupa ok. 220 tys. osób.

W ostatnich dniach do Europejskiej Agencji Leków (EMA) został złożony wniosek o ocenę dowodów naukowych, które są związane z podawaniem trzeciej dawki. EMA będzie to oceniała do 4 października, ale — jak mówił minister Niedzielski — polski rząd ma zamiar podjąć decyzję na dniach.

— W rozmowie z panem premierem używamy pewnych argumentów dotyczących tego, czy możemy czekać, aż ta procedura administracyjna się zakończy. Prawdopodobnie dziś bądź jutro z panem premierem podejmiemy decyzję, co z tą trzecią dawką. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujmy jeszcze o szczegółach dotyczących komu ona powinna być podawana. Natomiast, chyba mamy obaj z panem premierem poczucie, że nie będziemy czekali do 4 października.

Trwają również ustalenia dotyczące wieku osób, jakim miałaby być podawana trzecia dawka. Minister poinformował również, że do tej pory otrzymało ją 8 tys. osób.

Minister Adam Niedzielski był również pytany przez dziennikarzy o wprowadzanie ewentualnych obostrzeń. Według niego, "to nie jest jeszcze czas na wprowadzanie restrykcji".

— Przyjęliśmy sobie taką umowną granicę, średnio tysiąc zakażeń dziennie, poniżej której w ogóle nie będziemy prowadzili dyskusji na temat wprowadzania obostrzeń, bo to jest zbyt niski poziom, poziom niewymagający reakcji.

Jednak jeśli taka potrzeba się pojawi, to rząd przygotował model regionalizacji obostrzeń i podziału na strefy zielone, żółte i czerwone. Przy przyznawaniu poszczególnych stref będzie brana pod uwagę nie tylko liczba zakażeń, ale również poziom wyszczepienia w danych powiatach.

Przypomnijmy, że na Warmii i Mazurach dotychczas zaszczepiło się 42 proc. populacji, a najsłabiej wyszczepiona jest wschodnia część województwa.

mw