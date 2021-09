Czeka nas duża zmiana w pogodzie – chłodno w dzień i zimno w nocy

Do tej pory aura była dla nas dość łaskawa. Co prawda w ostatnich dniach pojawiły się opady deszczu, ale przynajmniej było stosunkowo ciepło. Teraz czeka nas w pogodzie duża zmiana – będzie chłodno i deszczowo, a w nocy nawet zimno.

Od soboty na Warmii i Mazurach będzie znacznie chłodniej, temperatury spadną poniżej 15 st. C, a w rzeczywistości będą wahały się od 10 do 12 st. C w ciągu dnia. Dodatkowo w weekend, a także w poniedziałek zanosi się na typową jesienną szarugę.

W przyszłym tygodniu temperatury nadal nie będą nas rozpieszczać. W pierwszej połowie wartości maksymalne nie przekroczą 15 st. C, a nocami będzie już nawet nie chłodno, a zimno, bo na termometrach pojawi się zaledwie kilka kresek powyżej zera.

Nieznacznego ocieplenia można spodziewać się w drugiej połowie przyszłego tygodnia, kiedy to temperatury maksymalne wzrosną do około 15-17 st. C.

Jak powiedział „Gazecie Olsztyńskiej” Maciej Maciejewski, dyżurny synoptyk biura prognoz IMiGW w Białymstoku, za zmianę w pogodzie odpowiada wędrujący nad Rosję niż.

— Ten chłód ściąga do nas układ niskiego ciśnienia. Jest to niż, który powędruje nad Rosję i będzie ściągał do nas zimne powietrze z północy. Następnie w tym powietrzu, gdzieś w okolicach Skandynawii, zacznie rozbudowywać się układ wysokiego ciśnienia, ale jego usytuowanie również będzie powodowało to, że będzie do nas napływało zimne powietrze. Ale jest nadzieja, że w przyszłym tygodniu, zwłaszcza we wtorek i w środę, będzie towarzyszyło nam nieco więcej słonecznych chwil.

Marta Wiśniewska