Kierowca wyprosił z autobusu w Olsztynie dwie 11-latki, bo nie miały maseczki

Kierowca autobusu w Olsztynie wyprosił dwie 11-latki, bo jechały bez maseczki. Był wieczór, a one musiały wysiąść na innym przystanku. — Czy to w porządku? — pyta matka jednej z nich. — A gdyby coś się stało, kto poniósłby za to odpowiedzialność?

Dwie 11-latki wracają wieczorem z treningu do domu. Z ul. Żołnierskiej w kierunku Nagórek, gdzie mieszkają. Jadą autobusem linii 111. Ale muszą wysiąść wcześniej, bo kierowca wyprasza ich z autobusu. Powód? Dziewczynki nie mają maseczek.

— Dziewczynki zawsze noszą maseczki. Ale pech chciał, że akurat tego dnia albo je gubią, albo zostawiają w szafce na treningu. Chcą jednak jak najszybciej wrócić do domu, bo jest późno, więc wsiadają do autobusu. Zakrywają usta ręką. Bo wiedzą, że w miejscach publicznych trzeba mieć zasłonięte usta i nos — opowiada pani Magdalena, mama jednej z dziewczynek. — Na przystanku przy Galerii Warmińskiej podchodzi do nich kierowca i nakazuje wysiąść z autobusu. O nic nie pyta, tylko wskazuje palcem drzwi. Rozumiem, że jeśli ktoś nie ma maseczki, to może zostać wyproszony. Ale to były 11-letnie dziewczynki! Kierowca nie pyta, dokąd jadą i czy mają jeszcze daleko do domu. Nie pomyśli nawet, żeby zadzwonić do rodziców. Na dworze jest już ciemno, bo dochodził dwudziesta. A dziewczynki wysiadają na przystanku, na którym same by nie wysiadły. Przy Galerii jest zawsze dużo ludzi. Tylko czy wszystkim można ufać? Czy naprawdę trzeba wyrzucać dzieci z autobusu?

Pani Magdalena nie może zrozumieć zachowania kierowcy.

— A jeśli coś by się stało dziewczynkom, kto byłby za to odpowiedzialny? — zastanawia się matka. — Najbardziej szokujące jest to, że kierowca nie ma maseczki na twarzy. Wymaga czegoś od dzieci, a sam nie stosuje się do przepisów. Czy to jest w porządku?

Dziewczynki wracają do domu innym autobusem. Też jadą bez maseczek

— Kierowca tym razem ich nie wyprasza — podkreśla pani Magdalena. — Dziewczynki są jednak bardzo zestresowane i zdenerwowane. Gdy moja córka wraca do domu, cały czas płacze. Trudno jej zrozumieć „wyrzucenie z autobusu”. Nie czuła, że czemuś zawiniła. Po prostu zapomniała maseczki. Czy to w prządku? Nie chcę, aby wyciągano jakieś konsekwencje od kierowcy. Ale mógłby chociaż przeprosić.

Co na to MPK?

— Nie mamy zapisu monitoringu, ale kierowca autobusu przyznał, że wyprosił z pojazdu dwie nastolatki z powodu braku maseczek zasłaniających nos i usta — odpowiada Cezary Stankiewicz, rzecznik MPK w Olsztynie. — Wcześniej, z tego samego powodu, kierowca poprosił o opuszczenie autobusu kilkanaście innych osób, głównie młodych. Jednocześnie kierowca zaprzeczył, że w przestrzeni pasażerskiej nie nosił maseczki. Przypominam jednocześnie, że podczas prowadzenia pojazdu kierowca nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust.

I dodaje: — Tego samego dnia olsztyńscy policjanci przeprowadzili akcję sprawdzania, czy pasażerowie stosują się do obowiązku noszenia maseczek w komunikacji miejskiej. Okazało się, że przepis lekceważy głównie młodzież szkolna. Widząc takie sytuacje kierowcy autobusów i motorniczowie przypominają o tym obowiązku emitując specjalny komunikat. Jeśli nie ma afektu, wówczas kierowca może, choć nie musi, wyprosić pasażera z pojazdu. Może również wezwać służby, co może się wiązać z karami finansowymi.

Cezary Stankiewicz podkreśla, że pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła, a liczba nowych przypadków rośnie.

— Apelujemy zatem, by w trosce o zdrowie stosować się do przepisów sanitarnych, w tym do noszenia maseczek w komunikacji miejskiej, w sklepach i innych miejscach, gdzie maseczki należy bezwzględnie stosować — mówi rzecznik. — To kwestia odpowiedzialności za siebie ale również innych.

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl