Od lat nie ma przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Tczewskiej z Wrocławską w Olsztynie. Blisko przedszkola. Drogowcy zapomnieli o pasach?

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie chodzi ponad setka dzieci. Żeby dojść do placówki, trzeba pokonać skrzyżowanie, na którym nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Brakuje tu nie tylko zebry na jezdni, ale również znaków, które ostrzegałyby kierowców.

— Przy skrzyżowaniu jest również sklep, w którym kupują nie tylko mieszkańcy, ale i rodzice wracający z dziećmi z przedszkola. Gdy tamtędy idę, mam wrażenie, że jestem w centrum jakiejś wsi, a nie w mieście wojewódzkim — zauważa pani Aneta, mama przedszkolaka i mieszkanka os. Podleśna. — Uważam, że przejście dla pieszych to podstawa. Zwłaszcza na skrzyżowaniu, które nie znajduje się na odludziu, ale w pobliżu przedszkola i sklepu. Mam wrażenie, że po prostu drogowcy zapomnieli, że tędy mogą przechodzić ludzie. A że nikt się o to nie upomina, skrzyżowanie jest po prostu niebezpieczne.

I dodaje: — Całe szczęście, że nic się jeszcze tu nie stało. Ale gdyby, nie daj Bóg, doszło do potrącenia, kto poniósłby by winę za to zdarzenie? Pieszy, który wtargnął na jezdnię?

Skrzyżowanie bez przejścia dla pieszych łączy ze sobą trzy ulice — Katowicką, Tczewską i Wrocławską, na której rzeczywiście jest spory ruch. Kierowcy skracają sobie tędy drogę. Skręcając z Sybiraków w Rataja, a potem we Wrocławską, kierują się na Jagiellońską. Omijają w ten sposób kolizyjne skrzyżowanie Limanowskiego z Jagiellońską.

Ale kierowcami są też rodzice, którzy przywożą swoje pociechy do przedszkola. Z kolei z Jagiellońskiej jadą tędy studenci OSW na ul. Bydgoską.

Pytamy ZDZiT, dlaczego nie ma w tym miejscu oznakowanego przejścia

— Nie jest planowane wyznaczenia przejścia dla pieszych w tym rejonie. Przypominam, że w przypadku braku wyznaczonego przejścia dla pieszych, przejście przez jezdnię jest dopuszczone w każdym miejscu w obrębie skrzyżowania z zachowaniem ostrożności — odpowiada Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT. — Należy także mieć na uwadze, że wyznaczenie przejścia dla pieszych w tym rejonie spowodowałoby, że zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przechodzenie poza nim w odległości do 100 m byłoby wykroczeniem i utrudniłoby swobodne przemieszczanie się mieszkańców tej ulicy. A chcę podkreślić, że nie zanotowano tam żadnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Czyli przechodzenie ulicą Wrocławską to legalna samowolka?

Rzecznik ZDZiT podkreśla, że droga jest lokalna, o małym natężeniu ruchu, a jedynie w godzinach szczytu komunikacyjnego korzysta z niej większa liczba pojazdów.

— Ulica Wrocławska oraz całe Osiedle Podleśna objęte są strefą ograniczonej prędkości Tempo 30 — podkreśla Michał Koronowski. — Organizacja ruchu na drogach publicznych jest wykonywana zgodnie z projektem organizacji ruchu, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem w Olsztynie, tj. Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu przy Urzędzie Miasta Olsztyn. W związku z tym, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 ppkt. a i b w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784) przysługuje każdemu mieszkańcowi, czy na przykład Radzie Osiedla jako wnioskodawcy prawo do opracowania projektu zmiany organizacji ruchu, który zawierałby oznakowanie istniejące oraz oznakowanie projektowane i przedstawienia go do zatwierdzenia. W przypadku zatwierdzenia takiego projektu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, zarządca drogi przedmiotowy projekt zrealizuje.

Zapytamy Radę Osiedla, czy przejście w tym miejscu jest konieczne. Do tematu wrócimy.

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl