Olimpijski Stadion Rugby w Olsztynie może nie powstać. Ratusz odrzucił dwa projekty [ZDJĘCIA]

Prace przy nowych trybunach na stadionie rugby przy ul. Gietkowskiej powoli dobiegają końca. Niestety dalsza rozbudowa obiektu może zostać wstrzymana. Ratusz odrzucił dwa projekty, które rugbyści złożyli do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pierwszy projekt dotyczył instalacji oświetlenia płyty stadionu, monitoringu i nagłośnienia, drugi budowy biura zawodów oraz przyłącza sanitarnego. Powodem odmowy ratusza był m.in. brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których leży stadion. Nie pomógł to, że dzierżawca działki — Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby — ma oficjalne warunki zabudowy, których ściśle przestrzega.

„Oceniający nie dopatrzyli się, że Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby nie jest klubem sportowym, a zrzeszeniem klubów i organizacją pożytku publicznego” — czytamy na facebookowym profilu Olimpijskiego Stadionu Rugby. — Ideą OBO jest to, że mieszkańcy Miasta Olsztyn mają podjąć decyzję i ta oferta, jak pozostałe w ubiegłych latach, były kierowane do Mieszkańców. Przypomnę, że wspólnie wybudowaliśmy ogrodzenie, trybuny i zaczynamy budowę dla Mieszkańców edukacyjnego ekotarasu. Szkolimy młodzież i dorosłych, prowadzimy nieodpłatne treningi, nawet w niedzielę, dla Mieszkańców. Ta decyzja właśnie rozwiała marzenia wielu osób o społecznej budowie Olimpijskiego Stadionu Rugby. Jako jedyni w Polsce budowaliśmy Stadion społecznie, w gruncie rzeczy, dla Miasta Olsztyn. Nastał smutny dzień dla sportu w Olsztynie”.

Decyzja urzędników oburzyła zarówno olsztyńskich fanów rugby, jak i mieszkańców, którzy popierali inwestycję.

— Skandal nad skandalami! Jak można uśmiercać tak wspaniałe społecznie działanie? — pyta oburzony internauta w jednym z olsztyńskich portali informacyjnych. — Osoby, które pilotują odbudowę zdewastowanego dotąd stadionu, czuwają nad powodzeniem tego przedsięwzięcia dosłownie dniami i nocami i to beż żadnego wynagrodzenia, a jedynie z pasji. Zastopowanie takiego działania ma znamiona morderstwa!



Zdaniem części mieszkańców za decyzją urzędników stoją niezbyt uczciwe przesłanki. — Powód jest po drugiej stronie ulicy, tam gdzie deweloperom już kończy się teren do budowy paskudnych budynków, podobno mieszkalnych! Wzmianka o braku planu zagospodarowania, to pretekst, żeby za grubą kasę sprzedać teren stadionu pazernym warszawskim deweloperom i mogę się z każdym założyć, że tak się właśnie stanie! — twierdzi jeden z użytkowników.

Co będzie dalej z odrzuconymi projektami? Zapytaliśmy o to Henryka Pacha, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby.



— Przede wszystkim planujemy złożyć właściwe odwołania w terminie. Mamy czas do 2 września — informuje Henryk Pach.

Czy brak biura zawodów i zaplecza sanitarnego mocno utrudni korzystanie ze stadionu?

— W zasadzie pozbawia go funkcji bycia stadionem — konstatuje Henryk Pach. — Był to kolejny etap renowacji obiektu z perspektywą budowy płyty głównej. Nie wyobrażam sobie aby była ona bez oświetlenia. Te projekty realizujemy społecznie, ubiegaliśmy się o pozwolenia wodnoprawne. Brak zgody na instalację oświetlenia raczej uniemożliwi korzystanie z tego stadionu przez dzieci, młodzież oraz mieszkańców Olsztyna. Bardzo mocno liczę na rozsądek pana prezydenta. Na to, że zapozna się z naszymi odwołaniami i przemyśli, jakie mogą być skutki tej odmowy dla rozwoju sportu w Olsztynie.

Obecne problemy nie przeszkodzą w realizacji projektów, które zwyciężyły w ubiegłorocznej edycji OBO. Budowa stadionowych trybun jest na finiszu. Niebawem ruszą prace nad edukacyjnym ekotarasem.

— Na początku przyszłego tygodnia trybuny mają być oddane do użytku. Jeśli chodzi o ekotaras, to czekamy na wyłonienie wykonawcy. Ta inwestycja powinna być zrealizowana jeszcze w tym roku — zapewnia prezes.

