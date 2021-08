Wznowiono ruch przy wiadukcie w centrum Olsztyna. Ale to nie koniec utrudnień

Zakończono jeden z etapów prac na wiadukcie przy ul. Wyzwolenia i Żarskiej. Podczas remontu wprowadzono tam utrudnienia w ruchu, co było uciążliwe dla kierowców. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie koniec prac na wiadukcie.

Wykonawcą jest Domost, a naprawa była wykonana w ramach gwarancji.

— Prace na moście, na którym poprawiana jest przez wykonawcę izolacja konstrukcji obiektu, prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Konieczne było zdemontowanie nawierzchni torowej oraz sprawdzenie i wykonanie pełnej izolacji poziomej i pionowej. Roboty gwarancyjne przeprowadzono w lipcu pod torem linii nr 216 prowadzącym do Działdowa (po wschodniej części mostu). W sierpniu i wrześniu prowadzone są na linii 353 prowadzącej do Iławy (część zachodnia mostu). Zakończyły się roboty bezpośrednio nad ulicą, co pozwoliło przywrócić ruch samochodowy pod obiektem. Kolejnym etapem będzie naprawa elewacji obiektu, która jest planowana w 2022 r. Koszt robót ponosi wykonawca — informuje Martyn Janduła, rzecznik PKP PLK SA. — Obecnie prowadzone roboty nie mają wpływu na ruch pociągów.

Remont mostu — przypomnijmy — przeprowadzono w 2016 roku.

Teraz przywrócona została stała organizacja ruchu w obrębie miejsca robót.

Przypominamy, jak wyglądał przebieg prac na wiadukcie:

