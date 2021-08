Prezydent Olsztyna zachęca do aktywności fizycznej hasłem "Zmień przyzwyczajenia"

Akcja ratusza "Zmień przyzwyczajenia" jest pilotażowym projektem mającym zachęcić mieszkańców Olsztyna do podejmowania aktywności fizycznej. Piotr Grzymowicz zachęcał dziś (2 sierpnia) olsztynian do jazdy na rowerze zamiast samochodem. Akcja ruszyła z początkiem sierpnia.

Czym jest projekt "Zmień przyzywczajenia"?

Głównym celem projektu „Zmień przyzwyczajenia — mobilna szkoła w Olsztynie” jest zachęcenie mieszkańców miasta, w tym także uczniów, do częstszego wybierania spaceru czy roweru jako środka dojazdu do szkoły lub innych miejsc. Akcja „Zmień przyzwyczajenia w wakacje” — kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców miasta — ma zachęcać do przemieszczania się po mieście bezemisyjnymi środkami transportu.

Nacisk położony zostanie na możliwość „zrobienia czegoś dla siebie” (wykorzystanie codziennych podróży jako okazji do rekreacji i ruchu w sytuacjach, gdy brakuje czasu na regularny sport), poprawę kondycji, zdrowia i odporności. Podkreślone zostaną też walory miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia, które można poznać lepiej „z poziomu chodnika/ścieżki rowerowej”.

„Zmień przyzwyczajenia — mobilna szkoła w Olsztynie” to projekt realizowany dzięki konkursowi „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast”, a finansowany ze środków Unii Europejskiej: Funduszu Spójności — Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Organizatorzy na projekt przeznaczają 90 tys. zł, które pokrywają promocję wydarzenia i zakup nagród dla najbardziej aktywnych uczestników.

Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba dołączyć na facebookową grupę "Zmień przyzwyczajenia!", zrobić zdjęcie lub nagrać filmik podczas wykonywania podejmowanej aktywności i czekać na wygraną. Organizatorzy podkreślają, że chcą, żeby każda osoba, która weźmie udział w konkursie, wygrała.

Jak prezydent Grzymowicz zachęcał do podejmowania aktywności?

Prezydent Olsztyna podczas dzisiejszej (2 sierpnia) konferencji prasowej poruszył kwestię transportu i zalet wynikających z przemieszczania się pieszo lub komunikacją miejską. Piotr Grzymowicz zapewnił, że infrastruktura rowerowa w Olsztynie nieustannie się powiększa, więc jazda rowerem po mieście jest coraz łatwiejsza.

— Spotykamy się w wyjątkowym miejscu, doskonale nam wszystkim znanym, czyli CRS Ukiel. Hasło, które jest motywem przewodnim naszego działania, brzmi "zmień przyzwyczajenia". Jest to bardzo interesujące, a jednocześnie wzywające nas do aktywności. Dopiero co wróciłem z urlopu, większość czasu spędziłem w Olsztynie i zmieniłem swoje przyzwyczajenia. Nie musiałem siedzieć przy papierach i chodzić na spotkania, tylko poruszałem się rowerem i pływałem w naszych pięknych jeziorach. Dzisiejsze spotkanie jak i cały projekt ma na celu zaprosić mieszkańców do aktywności. Poświęcamy bardzo wiele czasu na naszą pracę i obowiązki, jednak nie możemy zapomnieć o sprawności ruchowej, rekreacji i aktywnym odpoczynku, który może nam pomóc w codziennych obowiązkach — mówił Piotr Grzymowicz.

Prezydent Olsztyna zwrócił uwagę, że rower może być dobrym zamiennikiem dla samochodu, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy omijamy korki, jednocześnie dbając o czyste powietrze.

— Nasi mieszkańcy często narzekają na utrudnienia komunikacyjne, na zanieczyszczone powietrze i korki na drogach, dlatego zachęcamy do zmiany przyzwyczajeń. Spacerujmy, poruszajmy się pieszo, poruszajmy się rowerem i korzystajmy z naszego ekologicznego transportu publicznego. Nasze miasto jest kompaktowe i do centrum możemy dojechać rowerem w kilkanaście minut. Dla naszego zdrowia jest to jak najbardziej wskazane — mówił Piotr Grzymowicz.

Jak jeździć rowerem... bez roweru?

Zapytaliśmy uczestników konferencji, czy w związku z zachęcaniem mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej miasto planuje przywrócić Olsztyńskie Rowery Miejskie. Odpowiedzią było przypomnienie o dużej liczbie rowerów czekających na chętnych w wypożyczalni sprzętu w CRS Ukiel.

Problem poruszył także Bartosz Grucela, członek Krajowego Zarządu Razem, który skomentował sprawę na Twitterze.

— Widzę, że właśnie Miasto Olsztyn i prezydent Grzymowicz rozkręcają kampanię na rzecz jazdy na rowerze w mieście. Wszystko w porządku, popieram, ale dlaczego robicie akcję bez ponownego uruchomienia Olsztyńskiego Roweru Miejskiego? — napisał Grucela.

Karol Grosz