TOP 5 filmowych propozycji z Olsztynem w tle

1. Jak najdalej stąd

To historia 17-letniej Oli, która wyrusza do Irlandii, aby spotkać się z dawno niewidzianym ojcem. Główną rolę gra Zofia Stafiej, która na ekranie pojawi się po raz pierwszy. Sceny były realizowane na dworcu autobusowym, przy ulicach Mickiewicza, Kopernika. Leonharda i Pana Tadeusza. Filmowcy pojawili się też na Starym Mieście i na placu Dunikowskiego. Byli obecni również w irlandzkim pubie, którego wnętrze wygląda znacznie lepiej niż lokalu w Dublinie.



2. Taxi A

Film nakręcono w całości w Olsztynie. Zobaczymy w nim takie miejsca, jak olsztyńską starówkę oraz Jezioro Ukiel i jego okolice. Są one tłem dla wydarzeń z życia pewnego biznesmena, który pewnego dnia stracił wszystko i postanawia założyć taksówkę wodną. Film nakręcono w całości w Olsztynie. Zobaczymy w nim takie miejsca, jak olsztyńską starówkę oraz Jezioro Ukiel i jego okolice. Są one tłem dla wydarzeń z życia pewnego biznesmena, który pewnego dnia stracił wszystko i postanawia założyć taksówkę wodną.

3. Róża

Film w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego opowiada historię miłości AK-owca do mieszkającej na Mazurach kobiety. Niektóre sceny do tej produkcji nakręcono m. in. w okolicach olsztyńskiego dworca.





4. Wilczy bilet



5. Dwie miłości Nakręcony w 1964 roku przez Antoniego Bohdziewicza. Film opowiada historię robotnika, którego zwolniono z pracy za krytykę działalności fabryki. Miejsce, które zobaczymy w filmie to: nieistniejące już kasyno milicyjne na ul. Dąbrowszczaków oraz okolice jeziora Skanda.

Niemiecka dziennikarka Christina polecenie wyjazdu na Mazury i przygotowania tam reportażu. Na chwilę przed wyjazdem ktoś kradnie jej samochód. Kobieta prosi swoją babcię o pożyczenie auta. Starsza pani zgadza się, pod warunkiem że wnuczka weźmie ją ze sobą, aby mogła odwiedzić rodzinne miasto (Elbląg). Podczas pobytu w Polsce młoda Niemka współpracuje z polskim fotografem, w którym z czasem się zakochuje. Chociaż akcja filmu dzieje się głównie w Elblągu, to nie zabrakło również Olsztyna, a dokładniej olsztyńskiego zamku.

To dopiero początek filmowych propozycji z regionem w tle. Już niedługo na naszej stronie pojawią się kolejna lista miejsc z Warmii i Mazur, które pokochali filmowcy.



