Aplikacja Bezpieczny Olsztyn nie działa?

Aplikacja Bezpieczny Olsztyn nie tylko informuje o utrudnieniach w Olsztynie, ale dzięki niej można zgłaszać problemy, które trafiają do odpowiednich służb. Dlatego, gdy w okolicach ul. Armii Krajowej w Olsztynie zauważyłam dzikie wysypisko śmieci wraz z zaadresowanymi kopertami, zrobiłam zdjęcia i skorzystałam z aplikacji. Miałam nadzieję na szybką reakcję służb, która — jak po nitce do kłębka — dotrze do sprawcy. Tylko że nic takiego się nie zdarzyło. Kiedyś otrzymywałam informacje, że sprawa jest w realizacji lub została zrealizowana. Tym razem przez ponad tydzień na wiadomość nikt nie zareagował.

Po co jest nam, olsztyniakom, aplikacja Bezpieczny Olsztyn?

— Ta aplikacja powoli wygasa. Przygotowujemy się do wdrażania nowej RCB24. Mamy portal i aplikację. W tej chwili działają dwie aplikacje równolegle. Z tym, że nowa jest w fazie testów, jeszcze się "dociera", a Bezpieczny Olsztyn jeszcze działa, choć już za chwilę się wygasi. Dyżurni jeszcze z niego korzystają. Do czasu aż zdecydujemy, żeby wyłączyć tę aplikację na stałe — odpowiada Mieczysław Wójcik, szef miejskiego wydziału zarządzania kryzysowego. — A dlaczego aplikacja nie dała znać, że służby zareagowały? Już nie wykupujemy asysty na Bezpieczny Olsztyn. Nie chcemy po prostu wydawać pieniędzy na aplikację, która zaraz zniknie. I dlatego niektóre elementy być może nie funkcjonują prawidłowo. I być może dlatego nie pojawiła się informacja, że wiadomość została przyjęta do realizacji. Zgłoszenia są jednak czytane i realizowane. Jest odzew, choć aplikacja go nie pokazuje. Dlatego zachęcam, aby cały czas używać aplikacji Bezpieczny Olsztyn. Tym bardziej, że cały czas jest potrzebna i ludzie z niej korzystają.

I dodaje: — Nie pochwalam śmiecenia w mieście. Dlatego straż miejska zbada, na jakim terenie zostały wyrzucone śmieci i, mam nadzieję, wyciągnie konsekwencje.

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl