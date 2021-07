Kiedy mieszkańcy Olsztyna doczekają się nowego dworca?

Wydanie w ubiegłym tygodniu przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn, przybliża też budowę dworca kolejowego w Olsztynie. Tak mogłoby się przynajmniej wydawać, ale czy na pewno? Może bowiem zacząć długą batalię prawną.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym tylko PKP PLK może występować do wojewody z takim wnioskiem. Chodzi o to, żeby nie dochodziło do przypadków blokowania rozbudowy sieci kolejowej. Dlatego w szczególnych przypadkach pozwolenie na budowę, na podstawie takich jak ta decyzji lokalizacyjnych wydaje wojewoda, a nie miejscowe urzędy. Jednak w zakres inwestycji wnioskowanej przez kolejarzy inwestycji w Olsztynie wchodzi też budowa budynku dla obsługi podróżnych. To nie jest jakiś tam malutki budynek, to budynek 3-piętowy o powierzchni użytkowej 4100 mkw. Po prostu nowy dworzec. Dlaczego więc nie padają słowa dworzec kolejowy we wniosku i w decyzji? Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym za dworzec należy rozumieć obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej. Ustawodawca mówi wyraźnie, że dworzec jest położony przy linii kolejowej, a nie, że jest jej częścią.

Zgodnie z planami dworzec ma wybudować inna spółka kolejowa, czyli PKP SA, która jest obecnie na etapie wyboru wykonawcy. Co zatem oznacza decyzja wojewody dla PKP SA?

— Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez wojewodę to kluczowa decyzja, która umożliwia złożenie przez spółki wspólnego wniosku o pozwolenie na budowę — tłumaczy Bartłomiej Sarna z PKP SA.

— Nie ma możliwości formalno-prawnej do złożenia wspólnego wniosku przez spółki kolejowe do wojewody o pozwolenie na budowę. PKP SA nie ma przymiotu uprzywilejowanej organizacji mogącej skorzystać ze specustawy w tym zakresie — komentuje na gorąco słowa rzecznika Rafał Twarowski, prezes Retail Provider.

Tu dodajmy, że chodzi wniosek o pozwolenie na budowę dworca do wojewody, co oznacza, że Urząd Miasta w Olsztynie traci wpływ na to, co powstanie na gruzach dawnego dworca, na to, czy inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy nie.

Co więcej decyzja lokalizacyjna wojewody uchyla obowiązywanie na terenie objętym tą decyzją przepisy tegoż planu, a więc de facto zwalnia kolejarzy z przestrzegania uchwalonego przez Radę Miasta w 2014 roku planu miejscowego.

Jednak urzędnicy wojewody na etapie procedowania wniosku kolejarzy mieli wątpliwości, czy można objąć specustawą kolejową też dworzec kolejowy. Świadczy o tym choćby pismo do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości objęcia decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej również budynku dworca kolejowego. Odpowiedź urzędników z ministerstwa nie jest jednoznaczna, zresztą podkreślają, że przedstawione stanowisko stanowi jedynie pogląd Ministerstwa Infrastruktury na treść obecnych przepisów. W tej sytuacji może trzeba było zamówić opinię prawną?

Rodzi się inne dodatkowe pytanie, czy decyzja wojewody jest ważna, bo opublikowana w BIP decyzja jest niepodpisana.

— Oczywiście, że jest ważna — podkreśla Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody. — Decyzje podpisywane własnoręcznie w BIP zawierają treść bez odwzorowania podpisu czy pieczątki, z informacją gdzie znaleźć treść decyzji. Jedynie decyzje podpisywane elektronicznie zawierają w BIP odwzorowanie pieczątki.

Jak dodaje rzecznik wojewody, ta decyzja została podpisana z upoważnienia wojewody warmińsko-mazurskiego przez dyrektorkę Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości UW.

Jednak sprawa jest trochę dziwna, bo inne obwieszczenia wojewody (czy to podpisane odręcznie czy elektronicznie z odwzorowaniem podpisu i pieczątki) publikowane w BIP są z podpisami, na co zwraca też uwagę spółka Retail Provider, która na miejscu obecnego dworca autobusowego chce wybudować kompleks usługowo-handlowy wraz z funkcją dworca autobusowego o nazwie Synergia.

Według prawników kodeks postępowania administracyjnego określa, że taka decyzja administracyjna musi zawierać podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego — kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jak zapowiada Rafał Twarowski, Retail Provider odwoła się od decyzji wojewody do właściwego ministra. I nie chodzi tylko o to, czy decyzja została podpisana i opublikowana w prawidłowy sposób, ale spółka ma zastrzeżenia, co do samej decyzji. Uważa, że niezgodne z prawem jest objęcie specustawą budowy dworca kolejowego. Ponadto decyzja wojewody uniemożliwia jakąkolwiek inwestycję Retail Provider bez zmiany obecnego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisów prywatna spółka będzie nadal zmuszona przestrzegać.



Andrzej Mielnicki