Dwie studentki UWM wygrały konkurs na projekt banknotu

Niedawno jury ogłosiło werdykt i otworzyło w siedzibie olsztyńskiego oddziału NBP wystawę prac konkursowych. Komisja przyznała nagrodę główną w kategoriach: studia licencjackie i studia magisterskie, jak również po dwa wyróżnienia — donosi eGazeta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kategorię licencjacką wygrał projekt banknotu Natalii Popko. Na jej zwycięskim projekcie znajduje się Olsztyn. Profesor Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, przewodnicząca jury ze strony Wydziału Sztuki, powiedziała: — To wizja Olsztyna trochę wyidealizowana, sielankowa, ale przecież na tym polega twórczość — nie odtwarzać, a dać nowe przestrzenie — podkreśliła.

Autorka projektu zgadza się z oceną pani profesor. — Moja praca jest wizją Olsztyna, która miała połączyć elementy urbanizacji z elementami przyrody, bo właśnie tak widzę Olsztyn — miasto, które łączy ze sobą nowoczesność z fauną i florą. Generalnie projekt wyszedł malowniczo — powiedziała nam młoda artystka.

Natalia Popko na swojej pracy umieściła własną wizję olsztyńskiego ratusza oraz Urzędu Stanu Cywilnego, bo to właśnie te budynki ją zainspirowały, jak również wiadukt, który znajduje się obok Starego Miasta.

Popko nie pochodzi z Olsztyna. — Jestem w pracowni doktora Jarosława Bujnego i pan doktor do każdego podchodził indywidualnie, bardzo długo rozmawialiśmy o tych projektach. Zaproponowałam, że chciałabym pójść bardziej „w miasto”, w klimat miejski — mówi studentka. — Może też wybrałam taki temat, ponieważ studiuję w Olsztynie i do tej pory nie miałam okazji poznać lepiej tego regionu. Moją inspiracją były też murale – w Olsztynie jest wiele murali i uznałam, że to miasto mnie inspiruje — zdradziła nam.

Artystka pracowała w programie Photoshop. Wykonanie projektu zajęło jej dwa miesiące. Uważa, że było to trudne, ponieważ jako studentka pierwszego roku dopiero poznawała programy graficzne, a tu nagle dostała tak poważny temat do zrealizowania. Popko twierdzi też, że praca nad projektem banknotu była przyjemna.

— Nie miałam przedtem doświadczenia, zaplecza, wiedzy, jeśli chodzi o Photoshop i dzięki temu zadaniu mogłam się rozwinąć i zmobilizować do pracy — mówi. Zapytana o to, co chciałaby robić po studiach, odpowiada: — Jeszcze nie wiem. Jeszcze mam czas, żeby się zastanowić.

W kategorii magisterskiej zwyciężyła praca Róży Ilek. Studentka stworzyła projekt banknotu, na którym widnieje jej mama. Zapytana, skąd taki nietypowy pomysł, artystka odparła, że chciała pokazać więź pomiędzy matką a rodziną: — Matka potrafi współczuć, opiekować się. Chciałam uwiecznić właśnie ją, ponieważ jestem blisko z rodziną — mówi Róża Ilek. Po prostu kocha mamę i dlatego chciała ją sportretować.

Zapytana o inspiracje i o to, czy od początku wiedziała, co namaluje, artystka zdradziła, że miała różne pomysły, w końcu jednak stwierdziła, że zrobi coś osobistego. Na awersie jej banknotu widnieje matka, zaś na rewersie — ręce, które obejmują serce, co właśnie obrazuje matczyną miłość.

Ilek opowiada, że praca pod opieką profesora Antoniego Grzybka szła bardzo szybko. — Chociaż konsultacje mieliśmy co tydzień albo dwa, więc finalnie jednak zajęło to trochę czasu — opowiada studentka. Róża Ilek mówi, że początkowo pracowała w programie Illustrator, jednak w toku pracy zmieniła go na Corel. Artystka mówi również, ze wykonanie projektu było dla niej dobrą zabawą.

Zapytana, czym chciałaby zajmować się po studiach, Ilek mówi, że jeszcze się nad tym zastanawia.

Michał Kotliński