Homofobia zabija. Podoba ci się nowy baner w Olsztynie?

W Olsztynie pojawił się baner, który zaskakuje treścią. Przede wszystkim skłania do refleksji nad relacją kościoła z ludźmi LGBT+.

O opinię na temat banera poprosiliśmy Emilię Bartkowską-Młynek z Olsztyńskiego Marszu Równości.

— Konkordat, a w praktyce sojusz kościoła z państwem i jego otwarta klerykalizacja, doprowadził do nagonki na osoby LGBT+, która między innymi miała miejsce w okolicach zeszłorocznej kampanii prezydenckiej. Padały wtedy takie hasła jak „ideologia LGBT” czy „tęczowa zaraza”. Po marszu równości w Białymstoku, którego uczestnicy zostali zaatakowani fizycznie, księża z białostockiej parafii dziękowali za ochronę miasta i obronę „wartości ogólnoludzkich”. Nikt nie poniósł za to odczłowieczanie konsekwencji – ani politycy, ani hierarchowie kościelni. Nikt, prócz osób LGBT+, które po raz kolejny dostały w twarz od Polski, które nie zostały obronione przed atakami fizycznymi i psychicznymi również ze strony kościoła i jego wiernych. 70% polskiej młodzieży LGBT+ myśli o samobójstwie – musimy ochronić te dzieci, zadbać, by czuły się w kraju kochane i chciane, a osoby, które wypluwają siebie słowa rodem z propagandy, która doprowadziła do Holocaustu, powinny za nie odpowiedzieć. — mówi Emilia Bartkowska-Młynek z Olsztyńskiego Marszu Równości.

Zapytaliśmy też Bractwo Przedmurza - Komturię Warmińską o zdanie w tej sprawie, jednak otrzymaliśmy tylko odpowiedź, że komentować każde głupstwo ze strony propagandystów niemoralnych postaw byłoby głupstwem.

Baner pojawił się w Olsztynie za sprawą fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego. Ta nazwa na nim widnieje. Fundacja powstała w 2013 roku jako organizacja działająca na rzecz wolności sumienia, słowa i wyrazu oraz świeckości państwa, a także promująca światopogląd ateistyczny i świecką etykę.

Jest to pierwszy tego rodzaju baner w Olsztynie, można go zobaczyć na alei Piłsudskiego nieopodal Aquasfery.

A co wy sądzicie o nowym banerze w Olsztynie?

Karol Grosz