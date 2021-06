I ty możesz mieć kawałek Uranii przy sobie!

Największym zainteresowaniem cieszą się krzesełka i lampy. Chociaż o parkiet też ludzie pytają. A ten, można kupić nawet na kilogramy! Dzwonią najwięksi sympatycy Uranii, którzy na jej kultowych krzesełkach wysiedzieli całe lata. Ale też przedsiębiorcy, którzy w swoich firmach najchętniej widzieliby coś z wyposażenia Uranii. I właściciel gabinetu dentystycznego, który cząstkę ducha Uranii przemyciłby do poczekalni. — Chcielibyśmy aby w naszej siedzibie znalazły się puchary i pamiątki zdobyte przez naszą drużynę przez 22 lata istnienia klubu. Właśnie przekształcamy prywatny garaż na siedzibę naszego klubu. Bylibyśmy zainteresowani nabyciem 3-ech lub 4 krzesełek z hali Urania — pisze w mailu do nas Marcin Kaszubat, który reprezentuje drużynę siatkarską Team Cresovia Górowo Iławeckie.

Urania przejdzie gruntowną modernizację i za dwa lata na mapie Olsztyna pojawi się w nowej odsłonie. Ale jej wyposażenie nie może się zmarnować. Będzie licytowane. Hala dostała szansę na nowy start, a takiej szansy potrzebuje także 455 chorych i niepełnosprawnych maluchów z Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Takich jak na przykład Kornelia. Czterolatka mierzy się z licznymi wadami układu kostnego. W przyszłości czeka ją wiele operacji, ale przy pomocy rehabilitantów na pewno zawalczy o to, by rozwijać się tak jak jej siostra bliźniaczka, która każdego dnia dodaje jej otuchy.





Licytacja ruszyła pełną parą. — Do 27 czerwca każdy może wylicytować ulubiony przedmiot — zachęca Iwona Żochowska- Jabłońska, dyrektor zarządzający Fundacji. — Natomiast 15 czerwca taka okazja będzie na antenie Radia Olsztyn.

Hala Urania była nie tylko areną zmagań sportowych, a także miejscem wydarzeń kulturowych. Zaprojektowana z rozmachem, jak na lata 80, przez blisko 43 lata gościła w swoich progach sportowców, artystów, kibiców i pasjonatów sztuk.

A więc...Komu krzesełko? Komu deska z parkietu? Komu kawałek historii? Sentymenty niejednym nie pozwalają na rozstanie się z nieziemską kopułą. Teraz każdy może mieć jej kawałek przy sobie. Chodźcie, zróbmy wspólnie coś dobrego! Weź udział w niezwykłej licytacji i pomóż zbudować zdrową przyszłość dzieci!

Iwona Żochowska- Jabłońska przekonuje, że burzenie Uranii może być początkiem czegoś nowego. — Ta hala za chwilę zniknie, by zmienić się nie do poznania. Bardzo wierzymy, że wkrótce zniknie też przynajmniej część problemów, z którymi mierzą się mali podopieczni Fundacji. Ci, których spokojne dzieciństwo w gruz obróciły choroby i cierpienie — mówi. —Mamy nadzieję, że pomożesz naszym dzieciom w budowaniu ich przyszłości. Że ten gruz, który każdego dnia wspólnie z rodzicami i terapeutami porządkują, pomożesz zamienić w cegły, które złożą się na fundament szczęśliwego i zdrowego życia.



Wejdź na uraniadzieciom.pl i licytuj!

AT