List czytelnika: Brud i niechlujstwo. To już przestało być śmieszne

Tak przywitał Olsztyn turystów, którzy odwiedzili miasto podczas długiego weekendu. Tak wita Olsztyn swoich mieszkańców każdego dnia. Tak wygląda Olsztyn pod rządami prezydenta Piotra Grzymowicza.

To już przestało być śmieszne. To już nie jest nawet żałosne. Określenie "małkowszyczyzna" jest nieraz używane dla określenia marazmu, w jaki popadło miasto pod rządami prezydenta Małkowskiego. Określenie "grzymowiczyzna" będzie z kolei synonimem brudu i niechlujstwa. Co znamienne, to wszystko podczas kadencji, która zgodnie z zapewnieniami wyborczymi miała upłynąć na zajmowaniu się najbliższym otoczeniem mieszkańców.

Jakub Bartoszewicz