Procesja Bożego Ciała w Olsztynie

Dziś ze świątyń po liturgii eucharystii wyruszą posesje. O to kilka z nich:

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie

Msze o godz.: 6.30; 8.00; 9.30 i o godz. 18.00. Procesja Bożego Ciała wyruszy bezpośrednio po Mszy św. o godz. 9.30. Dzieci proszone są o przyniesienie koszyczków z kwiatami do sypania w czasie tej procesji, a dorosłych zapraszamy do niesienia sztandarów i chorągwi.

Parafia św. Jakuba w Olsztynie

Msze święte odprawiane będą o: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00 i 19.00.

Zewnętrznym wyrazem naszej czci i wiary w Eucharystię jest procesja z Najświętszym Sakramentem po ulicach naszego miasta. Serdecznie zapraszamy wiernych na procesję centralną, która rozpocznie się w naszej katedrze Mszą świętą Pontyfikalną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego o godz. 10:00.

Po Mszy św. procesja wyruszy z katedry na Stare Miasto w stronę Wysokiej Bramy do Ratusza gdzie zostanie wygłoszona homilia; następnie ulicami Piłsudskiego i Kopernika procesja zakończy się przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do udziału w tej procesji zapraszamy wszystkich, którzy pragną wyrazić swoją wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa. Katolików, mieszkających na trasie procesji prosimy się o udekorowanie okien i balkonów swoich mieszkań.

Parafia Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie

Msze Święte tego dnia odprawiane będą o godzinie 7.00; 8.30; 10.00. Po mszy o 11.30 wyruszy uroczysta procesja do czterech ołtarzy ustawionych wzdłuż drogi do parafii błogosławionej Franciszki Siedliskiej. Wieczorna Masz Święta o godzinie 18.00

Parafia świętego Józefa

Masza rozpocznie się o 11:00 . Wyjście z kościoła o godz. 11:45 ul. Jagiellońska (główna)

ul. Tczewska - ołtarz I (około 12:20) ul. Wrocławska

ul. Jagiellońska (osiedle) - ołtarz II (około 12:20) i ołtarz III (około 12:40) ul. Jagiellońska (główna)

ul. Szewczenki ołtarz IV (około 13:10) ul. Jagiellońska (główna)

Zakończenie w kościele (około 13:30)