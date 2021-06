Jest zakaz, ale na starówce w Olsztynie parkują

Jakub Bartoszewicz jest olsztyniakiem, który bacznie przygląda się miastu. Denerwują go śmieci, które rzucają się w Olsztynie w oczy. Teraz pyta o samochody, które parkują na starówce. W dużej części zamkniętej dla takiego ruchu. Spytał prezydenta, dlaczego tak jest.

— Jak Polska długa i szeroka, historyczne centra miast są traktowane jako wizytówki — miejsca tętniące życiem, w których skupia się ruch turystyczny, w których mieszkańcy mogą swobodnie się poruszać i odpocząć. Niestety, w Olsztynie jest inaczej. Pomijam już stan większości staromiejskich chodników oraz stopień za(nie)dbania uliczek. Chodzi mi już tylko o główne staromiejskie ulice: Prostą i Stare Miasto. Z założenia są to miejskie deptaki, ale to tylko teoria, bo w praktyce piesi nie mogą się tam czuć ani swobodnie, ani bezpiecznie. Pomimo ustawionych znaków B-1 zakazujących wjazdu (oprócz policji i służb, a także zaopatrzenia w godzinach do 10 i po 18) ciągle poruszają się tam samochody, bez względu na porę dnia i dzień tygodnia. Wczoraj doszło do tego, że oburzony kierowca trąbił na pieszych, którzy nie ustępowali mu drogi tak szybko jakby sobie tego życzył. To wszystko w słoneczne popołudnie, gdy ul. Prosta powinna służyć pieszym i tylko pieszym — pyta w liście do prezydenta Jakub Bartoszewicz. — Co na to miejskie służby? Jak to w Olszynie, czyli nikt nie bierze za nic odpowiedzialności. ZDZiT uważa, że to nie ich problem, Straż Miejska i policja po prostu nie reagują (patrole Straży Miejskiej nawet jak im się zdarzy trafić na Stare Miasto przechodzą obok samochodów stojących/jadących ul. Prostą czy ul. Stare Miasto bez jakiejkolwiek reakcji, policja podobnie).

I dodaje: — Wbrew pozorom o tragedię nie trudno i sam byłem już wielokrotnie świadkiem, kiedy rozpędzony samochód z logo pewnego kebaba wjeżdżał na ul. Prostą mijając dosłownie o centymetry ludzi. Byłem też świadkiem, jak kobieta z wózkiem musiała w pośpiechu odskoczyć przed samochodem. To samo dzieje się na ul. Stare Miasto, gdzie co chwilę krążą samochody.

Co przy tym istotne, większość samochodów się powtarza — są to samochody rozwożące jedzenie na wynos. Nie są to zatem ani służby miejskie ani policja, które uprawnione są do poruszania się po wzmiankowanych ulicach całą dobę. Oczywiście może pojawić się argument, że przecież jakoś muszą realizować dowozy. Owszem, ale nie oznacza to, że mogą łamać przepisy i traktować miejskie deptaki jako drogi dojazdowe. Obowiązują ich dokładnie te same przepisy co innych. Dla mieszkańców istotniejsze jest raczej to, żeby mogli spokojnie spacerować choćby na tych dwóch ulicach bez obawy, że ich albo ich dzieci zostaną potrącone przez spieszącego się dostawcę.

