To parking czy buspas? Problem z parkowaniem na al. Przyjaciół

z dwukierunkowej ulicy powstała tam jednokierunkowa. Kierowcy muszą nadrabiać drogi, żeby wyjechać na ul. Bałtycką. Powód? Bezpieczeństwo dzieci wybiegających ze szkoły. Teraz na asfalcie wymalowano miejsca parkingowe. Powód? Żeby kierowcy nie parkowali na szerokim pasie chodnika, który biegnie wzdłuż szkoły. I żeby nie parkowali na chodniku przed domami. Problem w tym, że mimo tych oznaczeń, kierowcy nie zmienili swoich przyzwyczajeń. Mało tego, mieszkańcy uważają, że pojawiły się niepotrzebnie. PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Bezpieczna droga do szkoły. Czy taka jest możliwa na alei Przyjaciół w Olsztynie? To była kiedyś spokojna dzielnica Olsztyna. Dziś al. Przyjaciół też jest uważana za oazę spokoju, ale tylko, gdy idzie się tam na spacer. Gdy jest się kierowcą, trudno zachować spokój. Po pierwsze. Kierowcy muszą nadrabiać drogi, żeby wyjechać na ul. Bałtycką. Powód? Bezpieczeństwo dzieci wybiegających ze szkoły.. Powód? Żeby kierowcy nie parkowali na szerokim pasie chodnika, który biegnie wzdłuż szkoły. I żeby nie parkowali na chodniku przed domami. Problem w tym, że mimo tych oznaczeń, kierowcy nie zmienili swoich przyzwyczajeń. Mało tego,

— To jest szczyt głupoty! — zauważa pan Antoni, który mieszka niedaleko szkoły. — Tylko buspasa tu jeszcze brakuje. Jak zaczęli malować miejsca parkingowe, zastanawiałem się, czy to aby nie miejsce dla autobusów. Teraz rower nie ma się jak minąć z samochodem. Tym bardziej zachowując przepisowy metr odległości.

— Zamalowano pół jezdni! A ludzie i tak parkują, gdzie chcą — podkreśla pani Danuta, która mieszka na al. Przyjaciół. — Teraz, gdy ktoś zaparkuje w wyznaczonym miejscu i jednocześnie ktoś inny na chodniku, droga staje się nieprzejezdna. Druga sprawa to wyjazd z podwórek. Jeśli samochody ustawią się w rzędzie na nowych miejscach parkingowych, nie będzie takiej możliwości. Bo jak kierowca bezkolizyjnie skręci?

Między ulicą a szkołą jest trawnik i bardzo szeroki chodnik. Na nim też kierowcy chętnie parkują. Właściwie pod samymi drzwiami podstawówki.

— Chcieliśmy, żeby właśnie w miejscu tych trawników powstały miejsca parkingowe. Po długiej batalii przedstawiono nam projekt, który miał to umożliwić. Ale „święte drzewka”, które tam rosną, znowu wszystko przekreśliły — tłumaczy pani Danuta. — Drzewka mogłyby rosnąć, ale na o wiele węższym trawniku. Byłoby pięknie, a jednocześnie mielibyśmy miejsca parkingowe. A jeśli brakuje pieniędzy na jakiekolwiek działania, można byłoby na chodniku przy szkole, a nie na jezdni, namalować linie wyznaczające miejsca parkingowe. Żeby nie poruszały się po całej jego szerokości. Ile razy ja chodzę tędy „krakowiaczkiem”, bo inaczej się nie da. Auta cały czas parkują między trawnikiem a murkiem szkoły.

W tej chwili na al. Przyjaciół można stanąć, gdzie się chce. Albo na chodniku przed domami, albo na wyznaczonym pasie, albo… przed szkołą.

— A gdy coś się stanie i na przykład będzie musiała przejechać tędy straż pożarna? Nie zmieści się. Raz utknęła tu śmieciarka. Zresztą ile razy jedzie po chodniku, bo ulicą nie daje rady przejechać... — dodaje pani Danuta.

A co na to ZDZiT, który jest odpowiedzialny za organizację ruchu na al. Przyjaciół?

— W chwili obecnej nowa organizacja ruchu na al. Przyjaciół jest na etapie wdrażania. Wprowadzana organizacja w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a w szczególności poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci uczęszczających do tej placówki. Jest to odpowiedź na wielokrotne sygnały władz szkoły oraz kierowców — opowiada Małgorzata Babilec ze ZDZiT w Olsztynie. — Przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zabraniają zatrzymania i postoju pojazdów w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych oraz na chodniku, jeśli szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest mniejsza niż 1,5 metra. W tym przypadku zaparkowane na jezdni i chodnikach pojazdy, z naruszeniem powyższych przepisów, powodują zagrożenie dla pieszych, utrudniają realizację dostaw i zaopatrzenia, a także utrudniają lub uniemożliwiają odbiór odpadów z nieruchomości położonych przy tym odcinku ulicy. Docelowo nowa organizacja ruchu przewiduje ustawienie zakazu B-36 "zakaz zatrzymywania się" po stronie chodnika, który ma wyeliminować pojazdy parkujące na chodniku i zapewnić pozostawienie odpowiedniej szerokości pasa ruchu. Zatrzymanie i postój pojazdów będzie dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych

I dodaje: — Odnosząc się do adaptacji na parking części trawnika, należy zauważyć, że żadna gmina w Polsce nie jest w stanie zapewnić miejsca parkingowego dla każdego użytkownika pojazdu, do tego nieodpłatnego, a zapewnienie miejsc parkingowych nie należy do zadań gminy.

ADA ROMANOWSKA