Zapłacimy za trzymanie pieniędzy w banku?

Opłaty za trzymanie oszczędności w banku? To niewykluczony scenariusz, choć nie dla wszystkich. Związek Banków Polskich zapowiada to w raporcie o sytuacji branży bankowej. Tymczasem prezydent Andrzej Duda składa projekt ustawy, która zobowiąże przedsiębiorców do przyjmowania gotówki.