Artyleryjska pozostanie jednak na mapie Olsztyna. Jak to możliwe?

Pomysł o przemianowaniu ul. Artyleryjskiej wywołał niezadowolenie wśród wielu olsztynian.

— Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego "Artyleryjska" jest zła i trzeba ją zmienić! Chcecie uczcić bohaterów bitwy warszawskiej, to zbudujcie nową ulicę i nadajcie jej tę nazwę. Może to być np. planowana od lat ulica łącząca Jaroty z Kortowem — to by było coś godnego bohaterów. Nadanie nowej nazwy starej ulicy to ujma dla bohaterów bitwy warszawskiej — napisał jeden z internautów na stronie "Gazety Olsztyńskiej".

— Jak radni chcą koniecznie te nowe nazwy ulic, to niech nadają je nowym ulicom, a nie tym, które istnieją już długo i na dobre wpisały się w olsztyński krajobraz — argumentował inny użytkownik.

Czy należy zmieniać nazwę ul. Artyleryjskiej? Takie pytanie zadaliśmy również w naszej internetowej sondzie. 97 proc. czytelników było na nie.

Tymczasem okazuje się, że jednak żadnej zmiany nie będzie. Jak o możliwe? Bo nowa droga biegnąca od ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do al. Wojska Polskiego... nie miała oficjalnej nazwy! A zatem dotychczas jeździliśmy ulicą no name, bez nazwy.

— Ta trasa jest zwyczajowo nazywana Artyleryjską, bo powstała w miejscu starej ul. Artyleryjskiej. Natomiast nie ma jako takiej nazwy — podkreśla Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta. — Stara Artyleryjska dalej zostaje — zapewnia.

Jak to możliwe, że dosyć duża ulica biegnąca wzdłuż torów kolejowych była przez tyle lat bezimienna?

— Budynki położone w koszarach przypisywano do ulicy Artyleryjskiej — wyjaśnia Robert Szewczyk. — Tym sposobem stara Artyleryjska wiła się i miała wiele odnóg. Gdy wybudowano nowy odcinek, czyli tę czteropasmową jezdnię, to w projekcie figurował on pod nazwą Nowa Artyleryjska. Przez pierwsze pięć lat obowiązywała blokada na trwałość projektu i nazwy nie można było zmieniać. W tym czasie, żeby trochę uporządkować chaos, poszczególne fragmenty starej Artyleryjskiej otrzymywały kolejne nazwy. Powstała ul. 15 Dywizji, Bohaterów Monte Cassino, Jacka Kuronia i Marka Kotańskiego. Nazwę Artyleryjska zachował fragment, przy którym znajduje się najwięcej instytucji, czyli siedziby Najwyższej Izby Kontroli, Sądu, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, czy OHP. Jeśli chodzi o tę czteropasmową jezdnię, to nie było potrzeby, żeby spieszyć się z nadawaniem jej oficjalnej nazwy. Co jakiś czas pojawiały się projekty i pomysły. Teraz po 10 latach nadszedł czas, żeby w końcu to rozstrzygnąć — przyznaje. — Nadanie nazwy bezimiennej, czteropasmowej jezdni nie pociągnie za sobą konsekwencji administracyjnych — uspokaja Robert Szewczyk. — Pojawi się kilka tabliczek informujących, że jest to ulica z nowym patronem i tyle. Nie spowoduje to zmiany adresu, żadna firma, ani instytucja nie będą musiały wymieniać szyldów — dodaje.

Ostateczną decyzję Rady Miasta w sprawie „Nowej Artyleryjskiej” poznamy w środę 26 maja.

ps