Żegnamy Obiegową i Artyleryjską. Witamy Mazowieckiego i Bohaterów Bitwy Warszawskiej

Ulica Obiegowa ma być przemianowana na ul. Tadeusza Mazowieckiego. Natomiast Artyleryjską zastąpi ulica Bohaterów Bitwy Warszawskiej.

— Oba projekty przeszły pozytywnie — potwierdza radny Mirosław Arczak

Aprobatę większości członków komisji zyskał również projekt powołania Alei Sław Olsztyńskiego Sportu na Plaży Miejskiej. Te decyzje nie są wiążące.

— Komisje są po to, żeby na roboczo zadawać pytania dyrektorom, dyskutować pomiędzy sobą. To, że dzisiaj te projekty uzyskały aprobatę, nigdy nie oznacza, że na sesji Rady Miasta to głosowanie będzie przebiegać w identyczny sposób — zastrzega Arczak. — Ostateczną decyzję jeszcze nie wszyscy podjęli. Przyznam, że w kwestii Alei Sław Olsztyńskiego Sportu na Plaży Miejskiej wstrzymałem się zarówno na wczorajszej komisji sportu, jak i dzisiaj. Osobiście mam wątpliwości, jak będzie to funkcjonować — przyznaje.





Najbliższą sesję Rady Miasta zaplanowano na 26 maja.

Podczas czwartkowego spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie został rozpatrzony projekt Olsztyńskiego Marszu Równości dotyczący nadawania patronek oraz patronów olsztyńskim tramwajom. Najbliższą sesję Rady Miasta zaplanowano na 26 maja.

— Nie otrzymaliśmy czegoś takiego, jak wniosek dotyczący nazewnictwa tramwajów — powiedział nam Łukasz Łukaszewski, przewodniczący komisji. — Zresztą nie nasza komisja jest właściwa do rozstrzygania takich kwestii. Zajmujemy się nazewnictwem ulic. Decyzje w sprawie nazewnictwa tramwajów powinien podejmować ZDZiT lub sam operator, czyli przedsiębiorstwo komunikacyjne.

