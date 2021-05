Do kogo należy sypiąca się ściana?

— Mieszkam w najpiękniejszym podwórku świata. Jest bardzo zadbane, bo sami sadzimy kwiaty, dekorujemy przestrzeń. Sami też dwa lata temu odnowiliśmy kamienicę. To piękny teren, choć nie wszystko jest tu takie kolorowe — opowiada Sławomir Tunkiewicz, mieszkaniec jednej z kamienic przy ul. Wyzwolenia. — Nasze śmietniki, z których korzystamy, stoją na terenie dzierżawionym od gminy. Korzysta z niego aż 11 wspólnot. Kontenery stoją przy pozostałościach budynku, do którego ktoś kiedyś dobudował garaż. Jest on własnością prywatną, choć jest nieużywany i dziurawy. Od dwudziestu lat stoi pusty. Gmina jednak dzierżawi teren pod tę ruinę. W lutym napisałem pismo do ratusza z prośbą o uporządkowanie, zabezpieczenie i poprawę estetyki w tym miejscu. Zwłaszcza po budynku, który znajdował się w zasobach gminy i które gmina na swój koszt rozebrała. Jednak pozostawiła ścianę, do którego ów garaż przylega. I ona jest w fatalnym stanie. Ma luźne cegły, które mogą spadać ludziom na głowę. Gdy dochodzimy do śmietnika, możemy po prostu oberwać.

Mieszkańcy mieli plan, żeby odkupić ruinę garażu. Chcieli ją wyremontować.

— Moglibyśmy w środku ustawić kontenery. I tym sposobem mielibyśmy zamykany śmietnik — zauważa pan Sławomir. — Ale gdy właściciel krzyknął nam cenę, złapaliśmy się za głowę. Zażyczył sobie aż 60 tys. zł. Podziękowaliśmy. W związku z tym niczego nie możemy zrobić. Jedynie prosić ratusz o porządek w tym miejscu. Dlatego wysłałem pismo. W odpowiedzi gmina tłumaczy, że nie jest właścicielem garażu, a za stan nieruchomości odpowiada właściciel. Ależ ja to wiem! Dlatego poprosiłem o poprawę estetyki w tym miejscu. Gmina nie jest właścicielem garażu, ale gruntu pod nim już należy do niej. Mogłaby więc zmobilizować właściciela garażu, żeby naprawił nieruchomość albo ją rozebrał.

A co ze ścianą, której nie wyburzono?

— W odpowiedzi dodano, że okres gwarancji na roboty rozbiórkowe przeprowadzone w minionych latach uległ już zakończeniu — podkreśla pan Sławomir. — Skoro miasto dzierżawi grunt, więc może też wypowiedzieć umowę najmu. Chociażby z takiego powodu, że okoliczne wspólnoty mieszkaniowe zgłaszają skargi. Cegły w pozostawionej po rozbiórce ścianie są luźne, mogą spaść na głowę… To nie tylko niebezpieczne, ale też nieestetyczne.

Garaż ma więc podwójną ścianę. Swoją i taką, która jest pamiątką po rozebranej kamienicy, która kiedyś należała do miasta. Obie do siebie przylegają. Pytanie: czy właściciel garażu jest również właścicielem tej dodatkowej ściany?

— Grunt, na którym położony jest garaż, jest oddany w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, a garaż stanowi ich własność. I to właściciel garażu odpowiada za stan techniczny budynku — odpowiada Patryk Pulikowski z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. — W przypadku złego stanu technicznego garażu mieszkańcy kamienicy mogą zwrócić się o interwencję do nadzoru budowlanego.

ADA ROMANOWSKA

