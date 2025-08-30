Impas trwa - Olsztyn
Impas trwa

2025-08-30 09:12:51(ost. akt: 2025-08-30 09:14:11)

Autor zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Tydzień temu napisałem, że szczyt Trump – Putin na Alasce zakończył się fiaskiem. Z dużej chmury mały deszcz. Wydarzenia ostatniego tygodnia utwierdzają mnie w tym przekonaniu. Początkowo wydawało się, że historia przyspieszyła. Dzisiaj okazuje się, że nic z tego.

Spotkanie Putin – Zełenski jest torpedowane przez Rosję, która podważa legalność władzy ukraińskiego prezydenta. Ale to tylko pretekst. Po prostu Putin nie uważa prezydenta Ukrainy za partnera do rozmów. Najchętniej by wszystko ustalił z Trumpem, a Zełenskiemu dał papiery do podpisania. Problem polega na tym, że sam Trump nie jest zainteresowany takim scenariuszem. Po pierwsze, jego możliwości nacisku na Ukrainę mają swoje granice. Po drugie, Putin nie jest w stanie stworzyć tak dużej wędki, aby zainteresować Trumpa „wielkim dealem”. Po prostu rosyjska gospodarka jest relatywnie słaba. Ropa i gaz to paliwa przeszłości, które w teraźniejszości konkurują z amerykańskimi surowcami. Oczywiście są metale ziem rzadkich, które są surowcem przyszłości. Ale Trump chyba już zorientował się, że realna eksploatacja tych surowców mogłaby wzmocnić amerykańską gospodarkę grubo po zakończeniu jego drugiej kadencji. A i trzecia kadencja – którą Trump ostatnio sugeruje – mogłaby nie wystarczyć. Putin nie jest w stanie stworzyć oferty, która byłaby dla Trumpa na tyle kusząca, aby sprzedał duszę diabłu.

Do tego dochodzi niezrozumienie przez Trumpa charakteru wojny. Ukraina walczy o niepodległość, Rosja o zachowanie imperium. Dla jednych i drugich to walka egzystencjalna. Przy czym rzecz jasna Polacy są po stronie tych walczących o niepodległość, a nie tych chcących utrzymać czy odbudować imperium. Wspieramy Ukrainę chociażby poprzez zapewnienie jej dostępu do internetu poprzez nasz Starlink. To mądra i potrzebna pomoc. Bardzo ubolewam, że w ostatnich dniach stanęła pod znakiem zapytania.

Fot. biuro posła

Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego

