Warmia Energa Olsztyn wygrywa powtórzony mecz

Jedynka Kodo Morąg - Warmia Energa Olsztyn 28:32 (14:14)

Bramki dla Jedynki: Idzikowski 2, Sadowski 5, Golks 6, Adamczyk 2, Jaworski 1, Kryński 5, Daćko 3, Jasowicz 1, Dzieniszewski 3

Bramki dla Warmii: Safiejko 3, Zamojski 2, Drobik 4, Przysiek 6, Cemka 2, Sikorski 3, Łapiński 4, Chyła 2, Ostrówka 2, Derdzikowski 3, Dzido 1

Jedynka Kodo Morąg i Warmia Energa Olsztyn trzeci raz w tym sezonie rywalizowały o ligowe punkty. W Morągu musiała nastąpić powtórka meczu, bo za pierwszym razem w drugiej rundzie rozgrywek doszło do pomyłki sędziów. Gospodarzom błędnie przypisano jedno trafienie. Miało to wpływ na wynik meczu, bo gdyby nie to, byłby remis i szansa na wygraną przez rzuty karne.

Władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce zdecydowały, że mecz należy powtórzyć. O to wnioskowali działacze Warmii Energa, a władze Jedynki Kodo nie stawiały oporu. Opinie wśród kibiców z całego województwa były podzielone. Warmii zarzucono walkę o awans w sposób nie fair, ale powtórzonych spotkań w Polsce jest sporo, dlatego bynajmniej nie był to historyczny moment w polskiej piłce ręcznej.

Władze związku bardzo poważnie podeszły do tego spotkania. Do Morąga przysłali jedną z lepszych par sędziowskich w kraju, a delegat Mirosław Baum uczestniczy nawet w spotkaniach Ligi Mistrzów.

Hala w Morągu była szczelnie wypełniona, a ochrona czuwała nad tym, żeby nie było nadkompletu publiczności. Nie każdy zatem zdołał obejrzeć mecz na żywo.

Jedynka Kodo zaczęła od prowadzenia 2:0. Olsztynianie na pierwsze prowadzenie wyszli dopiero w 16. minucie meczu. Wynik spotkania w pierwszej połowie cały czas był na styku, a do szatni zespoły zeszły przy stanie 14:14.

Początek drugiej połowy należał do gospodarzy, którzy wyszli na trzybramkowe prowadzenie. Olsztynianie nie zamierzali jednak odpuszczać i to oni finalnie wygrali spotkanie różnicą czterech trafień.

O tym, że walka była na całego świadczą minuty w jakich zespoły grały w osłabieniu. Gospodarze - 18 minut kar, Warmiacy - 22 minuty kar.

- To był mecz na szczycie, iskrzyło cały czas - powiedział po spotkaniu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa. - Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu. Wiedzieliśmy co gra Morąg, chcieliśmy uprzykrzyć życie Darkowi Daćko i to się udało. Dwa tygodnie szykowaliśmy się do tego meczu i były efekty.

- Chcieliśmy za bardzo ten mecz wygrać dużą ilością bramek - mówił po meczu Krzysztof Farjaszewski, trener Jedynki Kodo Morąg. - Gdy zbudowaliśmy przewagę, powinniśmy ją pielęgnować. Wdarło się niestety bardzo dużo szkolnych błędów. Niestety przeciwnicy to wykorzystali i dzisiaj okazali się lepsi.

Warmia Energa Olsztyn jest cały czas w grze w walce o awans do Ligi Centralnej. Do iławskiego Jezioraka olsztynianie mają dwa punkty straty, ale obydwa zespoły spotkają się hali Urania w ostatniej ligowej kolejce. Wyczuwamy kolejne spotkanie pełne emocji!

Tabela I ligi

1. Jeziorak 62 822:677

2. Warmia* 60 804:653

3. Grudziądz 54 757:658

4. SMS ZPRP K.* 47 836:748

5. Jedynka 43 770:669

6. SMS ZPRP II P. 43 774:699

7. Tytani 38 716:698

8. Sparta 35 720:718

9. Wybrzeże I* 35 793:824

10. Gryfino 22 734:794

11. Sambor* 13 583:723

12. AZS UKW 12 620:722

13. Szczypiorniak 12 577:712

14. USAR* 10 603:814

* mecz więcej

