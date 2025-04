Autyzm nie musi wykluczać. W Olsztynie odbyły się Niebieskie Igrzyska

Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Anthony Hopkins, Elon Musk, Andy Warhol, Woody Allen i Bill Gates. Co ich łączy? Zaburzenia ze spektrum autyzmu, które, jak uczy nas historia, nie muszą, a nawet nie powinny wykluczać.

Niebieskie Igrzyska, które w piątek (11 kwietnia) odbyły się w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Piątka” z Oddziałami Dwujęzycznymi, to ogólnopolska akcja zainicjowana w celu zwiększania świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, promująca integrację, różnorodność, akceptację i empatię wśród dzieci.

– Niebieskie Igrzyska to przedsięwzięcie, którego aspekt edukacyjny jest nie do przecenienia. Sport jest szczególną częścią życia społecznego, a poprzez rywalizację w postaci wspólnej zabawy dzieci mogą nauczyć się otwartości, wzajemnego szacunku i współpracy – mówi Karolina Skrzeczkowska, wicedyrektor Przedszkola „Wesoły Promyczek”, która dodaje, że, autyzm nie powinien być tematem tabu, bo to nic złego.

Zanim jednak dzieci z Przedszkola „Wesoły Promyczek” przeszły do stricte sportowej rywalizacji, to na parkiecie pojawiły się cheerleaderki i przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych. Maluchy miały więc okazję poznać tajniki siatkówki, piłki nożnej i sportów walki, które przybliżyli im profesjonalni zawodnicy i trenerzy.

Następnie sala „Piątki” zamieniła się w arenę igrzysk, stając się istnym kłębowiskiem pozytywnych emocje. Dzieci wzięły udział w specjalnie przygotowanych dla nich konkurencjach: „WSTRZĄŚNIJ PIŁECZKI”, „ARTYSTYCZNE DZIOBAKI”, „WYŚCIGI ZAJĄCÓW”, „NIEBIESKI TOR PRZESZKÓD”, „ŁOWIENIE RYBEK”, „PIRAMIDA WSPÓŁPRACY”.

• Kolor niebieski symbolizuje spektrum autyzmu.

• 2 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiła Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.