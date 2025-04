Libero zostaje w Olsztynie

SIATKÓWKA\\\ Wychowanek AZS UWM Olsztyn, dla którego to piąty sezon w PlusLidze. Wielokrotnie udowadniał, że zespół może na niego liczyć w trudnych sytuacjach. Jakub Ciunajtis zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn na następny sezon!

Jakub Ciunajtis urodził się 6 sierpnia 1998 roku i swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał pod okiem trenera Sergiusza Salskiego. W sezonie 2016/2017 pełnił rolę podstawowego libero Indykpolu AZS Olsztyn w rozgrywkach Młodej Ligi, będącej zapleczem PlusLigi. W 2019 roku, jako zawodnik UWM Olsztyn, zdobył srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski.

Obecny sezon był dla niego kolejnym wyzwaniem. Rywalizując o miejsce w składzie z Kubą Hawrylukiem, niejednokrotnie udowadniał swoją wartość. Gdy pojawiał się na boisku, wnosił pewność w przyjęciu, co było widoczne m.in. w meczach przeciwko Bogdance LUK Lublin czy PGE Projektowi Warszawa.

Libero wielokrotnie udowadniał, że zespół może na niego liczyć w trudnych sytuacjach. Jakub Ciunajtis zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn na następny sezon!

- Olsztyn to moje miejsce na ziemi. To tutaj zaczęła się moja przygoda z siatkówką, dlatego cieszę się, że otrzymałem szansę na kolejny rok. Miniony sezon, pełen wyzwań, nauczył mnie pokory. W nowym chcielibyśmy awansować do fazy play-off i przejść przez pierwszą rundę. A czego oczekuję od siebie? Więcej gry, jakości i radości z siatkówki – mówi zawodnik.

Umowa z Jakubem Ciunajtisem została przedłużona o rok.

Sponsorem Głównym siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn jest Energa z grupy ORLEN.