Powoli. Oby do przodu

Wydaje się, że po raz pierwszy poziom napięcia w stosunkach międzynarodowych zaczął opadać. Nie mam na myśli relacji między rządami, ale napięcie cechujące opinię publiczną. Wszyscy czekali na rozmowę telefoniczną Trump – Putin. Rozmowa się odbyła i… właściwie nic nie zmieniła. Na pewno nie nastąpił przełom. Nie zapowiedziano spotkania w cztery oczy. Dwaj przywódcy się też nie pokłócili, czego nigdy nie można wykluczyć. Trwają żmudne rokowania w Arabii Saudyjskiej. Wygląda na to, że Ukraina i Rosja ostatecznie ustaliły zakaz wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. To są jakieś konkrety. Amerykańska administracja będzie mogła je prezentować jako sukces. Ale do prawdziwego zakończenia wojny jeszcze długa droga.

Bardzo poważną sytuacją jest tak zwana Signalgate. Z pewnością słyszeli państwo, że najważniejsi amerykańscy urzędnicy odpowiadający za bezpieczeństwo narodowe utworzyli grupę dyskusyjną na jednym komunikatorów. Rozmawiali na nim o sprawach bezpieczeństwa, w tym planach ataku na Jemen. Nieopacznie dodali do tej grupy dziennikarza jednego z magazynów, o czym nie mieli pojęcia. Tym, co może nas niepokoić, to wylewająca się z tej grupy niechęć do Europy. Mamy kolejne potwierdzenie, że przynajmniej część członków amerykańskiej administracji traktuje Europę w kategoriach ideologicznych, postrzegając nas jako rywala trumpowskiej konserwatywnej rewolucji. Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat ideologii nigdy nie kończyło się dobrze. Dlatego pragmatyczną odpowiedzią Europy na taki stan świadomości części amerykańskich elit powinna być stopniowa budowa europejskiej suwerenności w zakresie zdolności bezpieczeństwa i infrastruktury cyfrowej. Bez zrywania z Amerykanami. Stany Zjednoczone to nasz sojusznik z NATO. Ale musimy być gotowi na to, że natura tego sojuszu nie będzie niezmienna.



Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego