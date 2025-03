Piotr Lisiecki: Nie sięgajmy po żywność z nieznanego źródła

Parlamentarny zespół ds. bezpieczeństwa żywności prowadzony przez poseł Karinę Bosak zajął się we wtorek 11 marca problemem metali ciężkich. Eksperci z instytucji państwowych i organizacji pozarządowych dyskutowali nad szkodliwością różnych metali ciężkich dla zdrowia człowieka i kanałami ich transmisji. Specjaliści są zgodni, że polscy konsumenci są dobrze chronieni w zakresie drogi pokarmowej, o ile zaopatrują się w żywność ze sprawdzonych źródeł. Gorzej gdy sięgamy po produkty na bazarach lub rozprowadzane między znajomymi. Rośnie wówczas ryzyko spożycia pokarmów zawierających metale ciężkie. Poszukujemy żywności ekologicznej z własnych upraw, a możemy trafić na ‘żywieniową zagadkę”.

Osobno poświęcono uwagę towarom z importu, zwłaszcza krajów spoza EU. Państwowe inspekcje (przyznajmy to – naciskane przez zaniepokojone społeczeństwo) przykładają dużą wagę do kontroli z tych kierunków. W zakresie obecności metali ciężkich wykrywalność jest bardzo duża, a sito kontroli gęste. Ale dotyczy to produktów importowanych oficjalną drogą. Nie ma możliwości skontrolowania żywności przywożonej indywidualnie w bagażu podręcznym. Tu warto wymienić miody, nalewki, alkohole domowej produkcji, „wiejskie” masło itp.

Konkluzja z posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa żywności:

Nie sięgajmy po żywność z nieznanego źródła, nawet jeśli sprzedawca zapewnia nas o jej ekologicznym pochodzeniu.



Piotr Lisiecki

