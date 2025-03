Dobre wiadomości z Arabii

Po raz pierwszy od kilku tygodni w sprawie sytuacji międzynarodowej popłynęły do Polski dobre wiadomości. Tak odbieram komunikaty wydane po amerykańsko-ukraińskich negocjacjach w Arabii Saudyjskiej. Ukraina akceptuje zawarcie 30-dniowego zawieszenia broni. Sprawa metali ziem rzadkich ma być finalizowana, a prezydent Ukrainy może liczyć na kolejne zaproszenie do Białego Domu. Komunikaty milczą na temat losów ukraińskich terytoriów zajętych przez Rosję, co… wskazuje na pewną elastyczność strony ukraińskiej w tym zakresie. Temat jest trudny, bowiem wszyscy stoimy na stanowisku nienaruszalności granic państwowych. Ale jeśli Ukraińcy nie będą w tym zakresie elastyczni, to wojna zwyczajnie się nie zakończy.

Teraz piłka jest po stronie rosyjskiej. Trudno powiedzieć, co zrobi Rosja. Z jednej strony w Moskwie chyba panuje przekonanie, że czas gra na korzyść Rosji. Zasoby ludzkie strony ukraińskiej są ograniczone, a przemysł zbrojeniowy Rosji pracuje pełną parą. Z drugiej strony Rosjanie chyba powinni mieć świadomość tego, że to jest ten czas, to okienko możliwości. Jeśli odrzucą propozycję Trumpa, jeśli prezydent USA poczuje się urażony, to karta może się odwrócić i kolejne propozycje zakończenia wojny mogą być tylko mniej korzystne.

Raczej trudno oczekiwać, że Rosja na amerykańską propozycję w sprawie zawieszenia broni odpowie „tak” lub „nie”. Rosjanie będą chcieli spotkać się z Amerykanami, podyskutować dwustronnie za zamkniętymi drzwiami. Polakom zawsze będzie drżało serce, co z takich negocjacji wyniknie. Wszystko zmierza też w stronę spotkania na szczycie Trump – Putin. O tym marzą Rosjanie od końca 2021 roku, kiedy zaczęli grozić Ukrainie wojną. Trump raczej Putinowi takiego spotkania nie odmówi. Zaś Rosja będzie liczyć na to, że to podczas tych rozmów zostanie zawarte to najważniejsze porozumienie. Ale do realizacji tego scenariusza droga jest jeszcze daleka. I wyboista.



Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego