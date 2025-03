Kto będzie sponsorem WCRS Aquasfera?

Olsztyńska Aquasfera, zarządzana przez OSiR, została oddana do użytku trzy miesiące przed rozpoczęciem Euro 2012. Rok później Jerzy Litwiński, dyrektor OSiR-u, który reprezentował gminę Olsztyn, podpisał dziesięcioletnią umowę ze spółką Libra Project 2, w wyniku czego olsztyński aquapark zyskał nową oficjalną nazwę: Aquasfera Galeria Warmińska.

Teraz sytuacja wygląda podobnie. Zwycięzca konkursu w zamian za wynagrodzenie płacone gminie Olsztyn (200 tys. zł rocznie przez 10 lat) uzyska prawo do rozszerzenia nazwy obiektu i zaproponowania nowego logo.

– W skład kompleksu, który miesięcznie odwiedza około 40 tys. osób, wchodzą – mówi Jerzy Litwiński – basen o wymiarach olimpijskich wraz z częścią rekreacyjną, siłownia i sale fitness, pomieszczenia biurowe, jak również dwupoziomowy parking podziemny.

– Harmonogram konkursu przedstawia się następująco: do 12 marca czekamy na zgłoszenia w ramach pierwszego etapu konkursu, a do 17 marca komisja konkursowa potwierdzi pozytywne kwalifikacje poszczególnych zgłoszeń. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone negocjacje w sprawie uszczegółowienia zakresu praw w ramach tytularnego – mówi dyrektor Litwiński, po czym dodaje: – Ten etap zakończy się 7 kwietnia. Z kolei do 14 kwietnia będzie można składać oferty w ramach drugiego etapu konkursu. Tydzień później komisja konkursowa ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty. Zwieńczeniem całej procedury będzie podpisanie umowy z określonym podmiotem. Nastąpi to nie później niż 12 maja.

Sam konkurs przeprowadzi siedmioosobowa komisja, a jej prace zakończą się w terminie pięciu dni od dnia otwarcia ofert w drugim etapie (14 kwietnia). Jednocześnie na każdym etapie konkursu komisja będzie mogła domagać się od uczestników uzupełnienia dokumentów oraz udzielenia stosownych wyjaśnień.

Dyrektor Litwiński podkreśla, że 200 tys. zł za każdy rok obowiązywania umowy to minimalna cena, jaką powinien zaproponować uczestnik konkursu. – Ostateczna kwota zostanie ustalona podczas negocjacji – stwierdza Jerzy Litwiński.