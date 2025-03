Przegrali po raz jedenasty. Porażka to ich drugie imię?

Warta Sieradz - Stomil Olsztyn 1:0 (0:0)

1:0 - Ślesicki (78)

Stomil: Ł. Jakubowski - Bienenda, Paliwoda, P. Jakubowski, Pajdak (79 Skonieczny, Kanesaka), - Fronczak, Orpik, Łysiak, Żwir, Gojko - Karpiński (46 Unno)

Szkoleniowiec Stomilu Olsztyn Piotr Gurzęda dokonał jednej zmiany w porównaniu z przegranym 3:4 meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Mateusz Jońca dostał czwartą żółtą kartkę i musiał zostać w Olsztynie. W podstawowej jedenastce pierwszy raz na trzecioligowe boisko wybiegł Oskar Bienenda. Na ławce rezerwowej usiadło dwóch Japończyków, którzy rzutem na taśmę zostali zgłoszeni do rozgrywek. Jak się jednak później okazało nie pojechali oni do Sieradza tylko na wycieczkę, bo zdołali zadebiutować na polskich boiskach.

Do przerwy był bezbramkowy remis, w czym duża zasługa bramkarza Łukasza Jakubowskiego. Spotkanie było w miarę wyrównane, ale groźniejsze sytuacje stwarzali gospodarze. Warto również podkreślić, że bramkarza Łódzkiego Klubu Sportowego wypożyczonego do Stomilu z trybun oglądali przedstawiciele sztabu szkoleniowego I-ligowca.

W przerwie szkoleniowiec Piotr Gurzęda zdecydował się wpuścić japońskiego napastnika Shono Unno, który zmienił słabo grającego Jakuba Karpińskiego. W 70. minucie drugą żółtą kartką został Adam Paliwoda i drużyna Stomilu mecz kończyła w osłabieniu. W 78. minucie po strzale Damiana Ślesickiego gospodarze wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca meczu.

Stomil doznał drugiej ligowej porażki w tym roku. W sumie była to jedenasta przegrana w tym sezonie III ligi.

— Ciężko pracowaliśmy na to, żeby wywieźć z Sieradza punkty — mówił po meczu Piotr Gurzęda, trener Stomilu. — Do pewnego momentu realizowaliśmy założenia, nasze plany pokrzyżowała czerwona kartka, aczkolwiek taka jest piłka i takie rzeczy się zdarzają. Szkoda mi chłopaków, bo widzę jak pracują na co dzień, przykro mi, że kibice kolejny raz muszą przełknąć gorycz porażki.

* Broń Radom - Polonia Lidzbark Warmiński 2:1 (1:0)

1:0 - Timité (38), 1:1 - Krasa (59), 2:1 - Winiarski (84)

Polonia: Smug - Orzechowski, Shinonaga, Preuss, Święty (46 Czarnij), Krasa (88 Skarbek), Bogdański, Sienkiewicz, Woźny (46 Strzałkowski), Bosse, Sanogo

Polonia Lidzbark Warmiński od porażki rozpoczęła zmagania w rundzie wiosennej III ligi. Podopieczni Piotra Jacka przegrali 1:2 w Radomiu z miejscową Bronią. Honorowego gola strzelił Klaudiusz Krasa. Pięknego, ale to marne pocieszenie dla przedostatniego zespołu III ligi.

— Zagraliśmy dobre spotkanie, a nie zdobyliśmy nawet punktu — powiedział po meczu Piotr Jacek, trener Polonii. — W naszej sytuacji punkty są bardzo istotne. Momenty w tym meczu mieliśmy bardzo fajne, na tym będziemy budować następny tydzień. Do poprawy jest obrona pola karnego. Było dużo pozytywnych, o tym właśnie powiedziałem moim piłkarzem. Po zdobyciu gola przycisnęliśmy przeciwnika, mieliśmy dwie dogodne sytuacje, ale nie udało się strzelić. Gospodarze wykazali się niezłą skutecznością i wygrali z nami.

* GKS Wikielec - Legia II Warszawa 3:3 (2:0)

1:0 - Kolus (2), 2:0 - Augusto (24), 2:1 - Możdzeń (48), 2:2 - Ryczkowski (76 k), 2:3 - Możdzeń (81), 3:3 - Augusto (90 k)

GKS: Leszczyński - Jajkowski, Kacperek, Kubáň, Dąbrowski, Jankowski (83 Batelt), Kwiatkowski (78 Szmydt), Hrebeń (78 Ostrowśkyj), Kamiński (69 Kondracki), Kolbus (69 Makarski), Augusto

Piłkarze GKS-u Wikielec zremisowali przed własna publicznością z wiceliderem III ligi — Legią Warszawa II.

GKS Wikielec do przerwy prowadził 2:0, ale po zmianie stron goście doszli do głosu i strzelili trzy gole. Gospodarze za wszelką cenę dążyli do remisu, a bramka na wagę trzech punktów padła z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.

— Bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu — mówił po meczu Damian Jarzembowski, trener GKS-u. — Czułem świetne nastawienie zespołu i podejście do tego meczu. Piłka nożna lubi zaskakiwać. Legia wprowadziła korekty, które sprawiły nam problem. Dla kibica było to świetne widowisko.

EM

* Wyniki 20. kolejki: GKS Bełchatów - Wigry Suwałki 2:2, Mławianka Mława - Sokół Aleksandrów Łódzki 6:1, Lechia Tomaszów Maz. - Pelikan Łowicz 6:1, Unia Skierniewice - Świt Nowy Dwór Maz. 3:4, ŁKS Łomża - Wisła II Płock 0:0, Jagiellonia II Białystok - Victoria Sulejówek 2:2.

PO 20 KOLEJKACH

1. Unia 42 46:24

---------------------------------

2. Legia II* 39 44:25

---------------------------------

3. Łomża* 33 32:24

4. Wigry* 32 31:19

5. Broń 30 21:21

6. Wisła 29 37:32

7. Świt 29 30:40

8. Bełchatów 28 32:26

9. Lechia 28 36:33

10. Warta** 28 24:25

11. Wikielec 27 24:23

12. Jagiellonia 26 32:27

13. Victoria 24 32:35

14. Mławianka* 21 40:42

---------------------------------

15. Stomil 19 25:38

16. Pelikan* 19 22:36

17. Polonia* 16 28:44

18. Sokół 12 13:35

* mecz mniej ** 2 mecze mniej