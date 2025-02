Na co stać Stomil Olsztyn?

Jagiellonia II Białystok - Stomil Olsztyn 3:1 (2:1)

1:0 - Mazurek (6), 1:1 - Fronczak (14), 2:1 - Hirosawa (45), 3:1 - Wasilewski (70 k)

Stomil Olsztyn: Ł. Jakubowski (46 Małecki) - Pajdak (75 Bienenda), Paliwoda, P. Jakubowski, Jońca (83 Wtulich) - Gojko (46 Kanesaka), Orpik (80 Cichocki), Łysiak (67 Borkowski), Żwir (87 Wiśniewski), Fronczak (63 Skonieczny) - Karpiński (46 Unno)

Piłkarze rezerw mistrza Polski bardzo szybko objęli prowadzenie. Olsztynianie odpowiedzieli jednak błyskawicznie. Jakub Fronczak w czternastej minucie spotkania zdecydował się na indywidualną akcję, po której piłka znalazła się w bramce rywali. Po niespełna kwadransie gry było więc 1:1 i mecz właściwie był w punkcie wyjścia. Niestety, po koniec pierwszej połowy Jagiellonia wyszła na prowadzenie. Po zmianie stron wynik meczu na 3:1 z perspektywy gospodarzy strzałem z rzutu karnego ustalił były gracz Stomilu — Mikołaj Wasilewski.

— Przegraliśmy mecz, więc ocenię to słabo, bo walczymy o zwycięstwo, a dostajemy trzy bramki, które tak naprawdę sprezentowaliśmy rywalom — powiedział po meczu Piotr Gurzęda, trener Stomilu Olsztyn. — Oczywiście, Jagiellonia większość meczu dominował, a ich kultura gry była wyższa niż nasza, lepiej operowali piłką, lepiej wyglądali jakościowo, ale też nie natrudzili się przy strzeleniu bramek. Nie wiem, czy był rzut karny, czy nie. Nie widziałem sytuacji. Natomiast dwie pierwsze bramki to bardziej prezent z naszej strony dla rywala, niż jakaś składna akcja przeciwnika. Pierwsza akcja, przeciwnik praktycznie przez całą szerokość boiska prowadzi piłkę, ogrywa pięciu zawodników i strzela. Później mamy piłkę pod nogami i zamiast szukać gry do przodu, to podajemy przeciwnikowi z powrotem w nasze pole karne i z tego jest bramka. Takie rzeczy bolą. Mieliśmy momenty niezłej gry, ale było to zdecydowanie za mało i Jagiellonia zasłużenie wygrała.

Pierwsze ligowe spotkanie w 2025 roku Stomil zagra u siebie z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Początek meczu 1 marca o godzinie 12.

* Wyniki meczów sparingowych z udziałem klubów z Warmii i Mazur:

Cartusia Kartuzy - Olimpia Elbląg 2:1

Sokół Ostróda - Czarni Pruszcz Gdański 3:2

Warmia Olsztyn - Huragan Morąg 2:5

Tęcza Biskupiec - Gwardia Szczytno 11:0

Polonia Pasłęk - Powiśle Dzierzgoń 1:1

Śniardwy Orzysz - Rominta Gołdap 0:4

Olimpia Olsztynek - Orzeł Janowiec Kościelny 0:3

Mamry Giżycko - Warmia Grajewo 2:6

Wigry Suwałki - Granica Kętrzyn 14:0

ŁKS Łomża - Znicz Biała Piska 4:1

Błękitni Pasym - Orlęta Reszel 2:1

Cresovia Górowo Iławeckie - Łyna Sępopol 15:2

Jeziorak Iława - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2:1

Emil Marecki