Czekanie na rozstrzygnięcia

Tydzień temu Donald Trump wstrząsnął światem, zapowiadając zamianę Strefy Gazy w „riwierę Bliskiego Wschodu” przy jednoczesnym wysiedleniu z niej Palestyńczyków. Tak jak pisałem, współpracownicy Trumpa wkładali potem wiele wysiłku w to, aby wyjaśnić, że Trump powiedział coś innego, niż powiedział. Na ich nieszczęście Trump potwierdził, że miał na myśli dokładnie to, co wszyscy usłyszeli. Na końcu tylko rozmył horyzont czasowy realizacji swojej idei. Na razie plan Trumpa dla Gazy nie będzie zrealizowany. Natomiast gdy piszę te słowa, zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem wisi na włosku.

Mieliśmy również ciąg dalszy działań Trumpa na polu ceł. Prezydent USA zmienił podejście. Zamiast skupiać się na obłożeniu cłem importu z poszczególnych państw (takie podejście zastosowano w przypadku Chin), postanowił cłem obłożyć poszczególne kategorie towarów, jak stal czy aluminium. Na tym rozwiązaniu najbardziej ucierpiała sojuszniczka USA – Kanada.

W Niemczech trwa wsteczne odliczanie do wyborów. Olaf Scholz i Friedrich Merz starli się ze sobą w debacie. Dotychczasowy kanclerz jest lepiej oceniany w sondażach niż jego prawdopodobny następca. Scholzowi jednak bardzo ciąży negatywna ocena trójczłonowej koalicji, dlatego najprawdopodobniej odda władzę. Natomiast bardzo realny jest scenariusz wielkiej koalicji CDU/CSU-SPD. Być może socjaldemokratów w roli partnera koalicyjnego zastąpią Zieloni. Jednak dla bawarskiej CSU Zieloni są mniej pożądanym partnerem niż socjaldemokraci. Dlatego prawdopodobny jest powrót do układu sprzed koalicji świateł drogowych. Z tą różnicą, że w SPD może dojść do zmiany pokoleniowej na poziomie rządowym. Mówi się, że do rządu, jako szef dyplomacji, wejdzie Lars Klingbeil, współprzewodniczący SPD, polityk młodego pokolenia, pozbawiony zrozumienia dla Rosji. To dobra wiadomość dla Polski.



Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego