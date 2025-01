Awans do Ligi Centralnej wciąż jest możliwy

Aqua-Instal Jeziorak Iława - Warmia Energa Olsztyn 28:33 (14:14)

Bramki dla Jezioraka: Maliński 2, Semik 4, Klinger 4, Krieger 1, Svanberg 1, Konkel 1, Karol Cichocki 9, Kacper Cichocki 2, Sonnfeld 1, P. Dembowski 2, Procho 1

Bramki dla Warmii Energa: Reichel 5, Safiejko 4, Drobik 2, Kaczmarczyk 1, Sikorski 2, Lewandowski 1, Skiba 4, Chyła 5, Ostrówka 1, Dzido 2, Malewski 6

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie 2:0, ale już w 7. minucie olsztynianie prowadzili 3:2. Jeziorak dopiero w 14. minucie doprowadził do remisu (7:7). Pięć minut później Warmia Energa osiągnęła czterobramkowe prowadzenie (11:7). Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się remisem 14:14. Początek drugiej połowy należał do Iławian. Tyle tylko, że ostatni raz gospodarze prowadzili w 38. minucie spotkania (18:17). Chwilę później Warmia Energa wyszła na prowadzenie, którego nie oddała już do końca meczu.

Olsztynianie rozstrzygając spotkanie w Iławie na swoją korzyść, sprawili, że cały czas są w grze o wygranie I ligi. Z kolei Jeziorak Iława spadł z pierwszego miejsca w ligowej tabeli. Liderem po pierwszej rundzie jest MKS Grudziądz.

— Mecz nam się nie układał od samego początku — powiedział po spotkaniu Kamil Krieger, grający trener drużyny Aqua-Instal Jeziorak Iława. — Do przerwy mieliśmy remis, a po zmianie stron chyba za szybko chcieliśmy zrobić przewagę. Jak straciliśmy kilka bramek, to jeszcze bardziej się spieszyliśmy i tutaj wyszło doświadczenie zespołu z Olsztyna.

— Plan na to spotkanie wykonaliśmy w stu procentach — powiedział po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa Olsztyn. — Z meczu na mecz robiliśmy postępy i teraz pokazaliśmy w pełni swoje możliwości w meczu z liderem. Zrobiliśmy pierwszy kroczek, teraz czekają nas kolejne mecze.

EM

* Wyniki 13. kolejki: Sambor Latocha Agropom Tczew - Jedynka KODO Morąg 26:26 (k. 7:8), Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz - SMS ZPRP Kwidzyn 25:35, KPR Gryfino - Sparta Oborniki 35:45; Bodega Grudziądz - Szczypiorniak Olsztyn 31:24, Tytani Wejherowo - SMS ZPRP II Płock 29:36.

PO 13 KOLEJKACH

1. Grudziądz* 36 416:341

2. Jeziorak 35 455:366

3. Warmia 33 463:380

4. SMS K. 32 465:391

5. Jedynka 25 420:387

6. Sparta 23 453:420

7. Płock 22 418:367

8. Wybrzeże I* 17 382:393

9. Tytani 14 373:413

10. Gryfino 13 431:466

11. Sambor 8 327:409

12. USAR* 6 294:406

13. AZS UKW 3 364:420

14. Szczypiorniak* 3 324:426

* mecz mniej