Kogo wybiorą w 2025 roku?

Niektórzy mówią, że w polityce 2025 rok rozpocznie się 20 stycznia, kiedy to prezydentem USA zostanie po raz drugi Donald Trump. To pokazuje, jak wielką rolę odgrywają wybory. Tak zdecydowali Amerykanie i cały świat będzie ponosił konsekwencje ich wyboru. Nie wiemy jeszcze, czy dobre, czy złe.

W 2025 roku nie będzie aż tak ważnych wyborów jak te amerykańskie. Ale na pewno będziemy z uwagą przyglądać się głosowaniu w Niemczech. Nie jest tajemnicą, że zdecydowanym faworytem w RFN są chadecy z CDU/CSU. Tym razem konserwatyści posiadają przekonującego kandydata na kanclerza, którym jest Friedrich Merz. Chadecy opowiadają się za wsparciem Ukrainy i bliskim sojuszem z USA. Sam Merz ma poglądy znacznie bardziej prawicowe od Angeli Merkel. Swego czasu opowiadał się za podniesieniem wieku emerytalnego do 70 roku życia, a w sprawach praw człowieka zajmował konserwatywne stanowisko. Co szczególnie dzisiaj ważne, był również przeciwnikiem otwartej polityki migracyjnej.

Wszystko to nie znaczy, że nadchodzą chude lata dla SPD. Socjaldemokraci stracą raczej na pewno funkcję kanclerza. Z drugiej jednak strony wiele wskazuje na to, że w Niemczech zostanie odtworzona Wielka Koalicja (GroKo), czyli CDU/CSU-SPD. Na stole jest również sojusz CDU/CSU-Zieloni. Przy czym bawarska CSU ma wyjątkową alergię na Zielonych, którzy z punktu widzenia konserwatywnych wyborców uosabiają najbardziej niepopularne elementy Zielonego Ładu.

Oprócz Niemców zagłosują również Rumuni. Nasi sojusznicy z NATO wybiorą głowę państwa w powtórzonych wyborach. Trzeba mieć nadzieję, że my nawet nie otrzemy się o taki scenariusz. Głosować będą również Czesi. Szansę na powrót do władzy ma Andrej Babis. Bajecznie bogaty polityk kiedyś aspirował w Brukseli do bycia liberałem. Teraz przesunął się na pozycje bliskie Orbanowi. Jego sukces nie byłby więc dobrą wiadomością dla Polski w kontekście Grupy Wyszehradzkiej. Wszystko jednak zależy od czeskich wyborców.



Marcin Kulasek, wiceminister aktywów państwowych