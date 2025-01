Jan Krzysztof Duda na podium mistrzostw świata

Szachy\\\ Norweg Magnus Carlsen i występujący pod flagą FIDE Rosjanin Jan Niepomniaszczi nie rozstrzygnęli finałowego meczu o mistrzostwo świata w szachach błyskawicznych w Nowym Jorku. Został on zakończony przy stanie 3,5:3,5 i... obydwu przyznano tytuł. Brązowy medal zdobył Jan Krzysztof Duda.

Polak, który w półfinale przegrał z Carlsenem 0:3, a w ćwierćfinale pokonał faworyta gospodarzy Amerykanina Fabiano Caruanę 2,5:0,5, trzeci raz wywalczył miejsce na podium czempionatu globu w tej odmianie królewskiej gry. W 2018 roku w Sankt Petersburgu i 2021 roku w Warszawie sięgał po srebrne medale. Nagroda za trzecie miejsce w Nowym Jorku to 42 tys. dolarów. Zdobył je także pokonany w półfinale przez Niepomniaszczego Amerykanin Wesley So.

Carlsen, wydawało się, już witał się z gąską, czyli ósmym tytułem w blitzu, gdy wygrał dwie pierwsze partie finału i wystarczał mu remis w dwóch pozostałych. Te jednak padły łupem Niepomniaszczego i przy stanie 2:2 konieczny był tie-break, także w tempie 3 minuty plus 2 sekundy doliczane po każdym ruchu, który - w myśl regulaminu - miał trwać do pierwszej wygranej któregoś z rywali.

Kolejne partie dogrywkowe kończyły się jednak remisami. Po rozegraniu w sumie siódmej, a trzeciej dodatkowej, przy stanie 3,5:3,5, strona FIDE na profilu społecznościowym zamieściła filmik, na którym Norweg sugeruje rywalowi, żeby podzielić pierwsze miejsce między finalistów. Po chwili na Facebooku Międzynarodowej Federacji Szachowej pokazał się kolejny film z przybijającymi sobie piątki Carlsenem i Niepomniaszczim i komentarzem: "Dziś napisana została historia. Mamy dwóch mistrzów świata w szachach błyskawicznych 2024. Gratulacje!".

Kolejny raz w odstępie kilku dni za sprawą Carlsena FIDE odstępuje od uchwalonego przez siebie regulaminu. Najpierw dopuszczono Norwega do rywalizacji, mimo że nadal nie przestrzegał dress codu, za co wcześniej został ukarany nieuwzględnieniem przy rozstawieniu do kolejnej rundy w turnieju szachów szybkich. Teraz na jego sugestię i za zgodą przeciwnika przerwano finałowy mecz i przyznano dwa złote medale, wbrew ogłoszonym przed zawodami regulacjom.

Jeśli ten tytuł Carlsena będzie uznawany na równi z pozostałymi, będzie to jego ósme mistrzostwo świata w blitzu. Wcześniej zdobywał je w 2005, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 roku. Po medale sięgał także w 2010 (brąz) oraz 2012 i 2016 (srebro). Niepomniaszczi był wicemistrzem w 2014 roku.

W turnieju kobiet tytuł wywalczyła aktualna mistrzyni świata w szachach klasycznych Chinka Wenjun Ju po finałowym zwycięstwie nad swoją rodaczką Tingjie Lei 3,5:2,5, również po dogrywce. Pokonane w półfinale Rameshbabu Vaishali z Indii i grająca pod flagą FIDE Rosjanka Kateryna Łachnno zdobyły brązowe medale.

