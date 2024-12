Piłka ręczna\\\ Warmia Energa Olsztyn pewnie pokonała przed własną publicznością 34:20 ekipę z Tczewa. Komplet punktów zdobyła też Jedynka Kodo Morąg, która ograła 39:30 KPR Gryfino. Z Kwidzyna na tarczy wrócił za to Szczypiorniak Olsztyn.

Warmia Energa Olsztyn - Sambor Latocha Agropom Tczew 34:20 (15:9)

Bramki dla Warmii Energa: Reichel 3, Gregorski 9, Safiejko 1, Zamojski 1, Drobik 3, Przysiek 5, Cemka 5, Sikorski 2, Łapiński 2, Kniotek 1, Ostrówka 1, Dzido 1.

Goście prowadzili po trzech minutach 2:0, ale za chwilę był już remis i jak się później okazało, był to ostatni korzystny rezultat z perspektywy drużyny z Tczewa. Olsztynianie systematycznie powiększali przewagę i do przerwy prowadzili różnicą sześciu trafień, a cały mecz zakończyli wysokim zwycięstwem 34:20.

— W tym meczu było łatwo, miło i przyjemnie — powiedział po spotkaniu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa Olsztyn. — Wszyscy u nas zagrali i dołożyli swoją cegiełkę. Jest to satysfakcjonujący wynik, mogliśmy sobie przećwiczyć kilka ustawień. My już wcześniej straciliśmy bufor bezpieczeństwa, dlatego teraz chcemy zdobywać komplet punktów w każdym meczu. Szykujemy się na mecz z Jeziorakiem, który dużo wyjaśni. Jak z nimi wygramy, to morale będą wyższe i będziemy gotowi na walkę w drugiej rundzie o zdobycie pierwszego miejsca.

SMS ZPRP Kwidzyn - Szczypiorniak Olsztyn 33:25 (13:12)

Bramki dla Szczypiorniaka: Kamiński 4, Ośko 4, Bartczak 1, Domagalski 12, Frydrychowicz 3, Strączek 1.

Szczypiorniak Olsztyn wrócił z Kwidzyna bez punktów. Olsztynianie bardzo dobrze zaczęli spotkanie, szybko wyszli na prowadzenie i po dwudziestu minutach prowadzili nawet czterema bramkami. Do szatni gospodarze zeszli jednak prowadząc różnicą jednego trafienia. Po zmianie stron na parkiecie niepodzielnie dzieliła i rządziła już tylko ekipa z Kwidzyna. Osiem bramek różnicy mówi samo za siebie.

Jedynka Kodo Morąg - KPR Gryfino 39:30 (17:14)

Bramki dla Jedynki Kodo: Latarski 2, Idzikowski 2, Kozłowski 6, Golks 8, Sowiński 1, Adamczyk 4, Jurewicz 1, Rogala 4, Gierszewski 3, Jasowicz 3, Dzieniszewski 5

Pierwsze minuty należały do zespołu z Gryfina, ale potem na parkiecie królowali już tylko zawodnicy Jedynki, którzy rozegrali naprawdę solidne spotkanie, w którym byli bliscy zdobycia imponującej liczby czterdziestu bramek.

We wtorek (3 grudnia) Jeziorak Iława zagra u siebie z AZS-em UKW Bydgoszcz.

EM

Tabela

1. Grudziądz 27 320:270

2. Jeziorak* 26 306:255

3. Warmia 24 352:308

4. SMS K. 23 353:319

5. Sparta 20 355:314

6. Jedynka 17 328:309

7. Płock** 16 335:318

8. Tytani** 14 320:343

9. Gryfino 13 347:352

10. Wybrzeże I 11 322:338

11. Sambor 7 255:315

12. USAR 6 250:326

13. AZS UKW* 3 258:269

14. Szczypiorniak 3 254:319

* mecz mniej ** mecz więcej