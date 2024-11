Komu przyznano nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”?

Podczas uroczystości miałam zaszczyt wygłosić laudację dla ks. dr. hab. Krzysztofa Bielawnego, w której przedstawiłam biografię i dokonania laureata.

Szanowne Gremium dzisiejszego spotkania w murach zamku w Nidzicy – twierdzy broniącej w przeszłości i dzisiaj!

Spotkaliśmy się w tym wyjątkowym miejscu, aby wyrazić naszą wdzięczność ks. prof. Krzysztofowi Bielawnemu za całokształt Jego pracy naukowej i badawczej oraz za dogłębną analizę szeregu kluczowych wydarzeń, które w sposób znaczący przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez objawienia maryjne w Gietrzwałdzie, zawartą w publikacji „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”, oraz za całokształt prac badawczych poświęconych problemom zapaści demograficznej w Polsce, a także kondycji współczesnej rodziny polskiej, zawartych w publikacji „Ocalić niepodległość”.

Krzysztof Bielawny, kapłan obrządku rzymskokatolickiego, pracuje na Warmii, Mazurach i Powiślu. Obecnie, od 7 listopada 2024 r., jest administratorem rzymsko-katolickiej parafii Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Szczytnie, a zatem jest następcą zamordowanego śp. ks. Lecha Lachowicza.

Ksiądz Krzysztof szkołę średnią ukończył w Mrągowie, a studia filozoficzno-teologiczne w Olsztynie. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracował jako katecheta w Bartoszycach i w Olsztynie. Przez 10 lat był asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji warmińskiej. W latach 2007-2019 był wykładowcą historii w seminarium duchownym w Elblągu, a także w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu. Pełnił posługę kapelana Domu Pomocy Społecznej w Grazymach. Przez dekadę był dyrektorem Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego, a także członkiem Rady Programowej Radia Olsztyn. Od wielu lat jest członkiem Rady Naukowej Pedagogiki KUL-u.

Ksiądz prof. Bielawny pełnił i pełni nadal odpowiedzialną funkcję moderatora formacji duchowej kandydatów do kapłaństwa.

Od 2019 r. był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, a od tego roku – w Olsztynie. Od kilku lat jest ojcem duchownym kapłanów archidiecezji warmińskiej.

Ks. profesor jest autorem i redaktorem wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, ale też duszpasterz, rekolekcjonista i kaznodzieja. Zakres Jego działalności naukowo-badawczej obejmuje:

- Kościoły chrześcijańskie na Warmii i Mazurach w XIX i XX w. – problematykę ekumeniczną,

- znaczenie pastoralne i narodowe sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie,

- zmiany demograficzne w Polsce i na świecie.

Ważny etap w Jego posłudze, jak i w dziejach archidiecezji warmińskiej, to bycie dyrektorem Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie przez okres dwóch dekad. Czas ten jednak nie był poświęcony tylko administrowaniu, ale także zgłębianiu tajemnic Objawień Maryi w Gietrzwałdzie. Przypadek to, że ks. profesor jako historyk otrzymał dekret, aby podjąć pracę właśnie w tej warmińskiej wiosce? Czy może łaska? Jestem przekonana, że chodzi o tę drugą odpowiedź.

Z tym gietrzwałdzkim etapem i jego owocami można zapoznać się, oglądając reportaże obecnego europosła Grzegorza Brauna, jak również jego ostatni film „Gietrzwałd 1877. Wojna światów”.

Drugi ważny obszar poszukiwań naukowych ks. prof. Bielawnego to demografia. Można z powodzeniem powiedzieć, że wpisał się On w nurt światowych badań naukowych w tej dyscyplinie. Na sztaludze swojego studium demograficznego maluje On czytelny, dociekliwy i zakrojony na szeroką skalę przekaz ludzkich dziejów – z dramatem unicestwiania życia ludzkiego włącznie, jak i wszystkich zjawisk z tym związanych.

Powodzeniem zostały zwieńczone badania demograficzne ks. Bielawnego ogłoszone drukiem w książce „Ocalić niepodległość” jako pokłosie jego pionierskiej książki „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu” – obie prace zostały wydane w ogromnym nakładzie przez „Nasz Dziennik”. W międzyczasie, zanim nastał stan wojny Rosji z Ukrainą, ks. profesor zdążył dokonać historycznego zaktualizowania stanu kościołów, kaplic, cmentarzy na terenie obwodu kaliningradzkiego. Dzisiaj byłoby to już niemożliwe.

Ksiądz prof. Bielawny napisał również wiele historycznych publikacji o parafiach na Warmii, Mazurach i Powiślu, które były ważnym źródłem jego dociekań demograficznych. Pod wpływem analiz stanu liczebnego parafii na przestrzeni danego czasu odkrywał przyczyny destabilizowania się koniunktury liczebnej wiernych. Do Jego opinii i wniosków odnosi się dziś wielu poważnych badaczy demografów z całego świata.

Bardzo dziękuję kapitule XXI edycji nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Michała Lengowskiego na czele z ks. prof. Andrzejem Kopiczko za wybór tej znakomitej kandydatury. A ks. prof. Krzysztofowi Bielawnemu życzę dalszych wartościowych badań naukowych oraz wielu Łask Bożych na kolejnym etapie posługiwania w Szczytnie.

Księże Krzysztofie, na koniec sentencja, z pewnością Ci znana, która sprawdziła się w Twoim życiu i która sprowadziła Cię dziś w to miejsce: „Labores pariunt honores”!



Zdzisława Kobylińska