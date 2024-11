Koktajl Trumpa

Obserwatorzy polityki w Stanach Zjednoczonych są pod wrażeniem tempa nominacji ministerialnych w gabinecie Donalda Trumpa. Największe emocje budzi wskazanie Matta Gaetza na kandydata na prokuratora generalnego. Pisałem już o tym tydzień temu opisując dochodzenie prowadzone przez Komisję Etyki Izby Reprezentantów. Konkludowałem, że niebawem poznamy jej ustalenia. Wprowadziłem niechcący Czytelników w błąd. Gaetz, aby wspomniane ustalenia nie ujrzały światła dziennego zdecydował się na sprytny wybieg. Zrezygnował z mandatu w Izbie Reprezentantów. Bo jeśli ktoś nie jest członkiem Izby Reprezentantów to Komisja Etyki nie może wypowiadać się na jego temat. Tego tłumaczenia nie przyjmują jednak do wiadomości Senatorowie, którzy mają na końcu zatwierdzać kandydata na prokuratora generalnego. I dotyczy to zarówno Demokratów jak i Republikanów. Gaetz jest bowiem bardzo niepopularny również w szeregach własnej partii. Obserwatorzy amerykańskiej polityki mają jednak spore wątpliwości, czy jakikolwiek republikański senator zbierz się na odwagę i przeciwstawi się Trumpowi.

W otoczeniu prezydenta-elekta rośnie pozycja Elona Muska. Rozmawiał już telefonicznie z prezydentem Zełenskim, rozmawiał z ambasadorem Iranu. Jego żywiołem jest jednak portal, którego jest właścicielem czyli X. Na jego łamach Musk skomentował słowa Zełenskiego zapewniającego, że „Ukraina jest niepodległym państwem i nie zostanie zmuszona do negocjacji” ripostą, iż Zełenski „ma poczucie humoru”. Te słowa mogą oznaczać nie najlepszą przyszłość dla naszych sąsiadów. Tymczasem jednak prezydent Biden wydał zgodę na użycie rakiet ATACAMS przeciwko celom w Rosji. Losów wojny to nie zmieni, ale poprawi pozycję negocjacyjną Ukrainy.

Ukraińców niepokoi natomiast nominacja Tulsi Gabbard na szefową Wywiadu Narodowego. Gabbard w przeszłości powtarzała narracje rosyjskiej propagandy na temat Ukrainy. Spotkała się też z sojusznikiem Rosji, prezydentem Syrii Baszarem Al.-Asadem. W czasach gdy była Demokratką Gabbard wypowiadała się o Trumpoie w bardzo niepochlebnych słowach. Trump postanowił jednak puścić urazę w niepamięć. Prezydent-elekt ceni neofitów w obozie MAGA. Jego nowy gabinet stanowi osobliwą mieszankę republikanów głównego nurtu i osób obsługujących emocje najbardziej radykalnego odłamu prawicowych wyborców.



Marcin Kulasek, wiceminister aktywów państwowych