Stomil Olsztyn w końcu wygrał

ŁKS Łomża - Stomil Olsztyn 0:1 (0:0)

0:1 - Orpik (63)

Stomil: Małecki - Pajdak, Paliwoda, Flis, Jakubowski - Fronczak (71 Babunadze), Łysiak, Orpik, Klugier, Gojko - Karpiński (46 Bałdyga)

W wyjściowej jedenastce zabrakło Karola Żwira, który pauzował, bo w ostatnim meczu dostał czerwoną kartkę. Na ławce rezerwowych usiadł Tamaz Babunadze. Za to od początku w ataku zagrał Jakuba Karpińskiego.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Mecz nie był porywającym widowiskiem, w przeciwieństwie do atmosfery panującej na trybunach.

Przez całą drugą połowę Stomil grał w przewadze jednego zawodnika, po tym jak za dwie żółte kartki z boiska wyleciał Cezary Sauczek. W 63. minucie objęliśmy prowadzenie za sprawą Jakuba Orpika, który wykorzystał dobre dośrodkowanie Piotra Łysiaka.

— Bardzo się cieszę ze zwycięstwa z czołowym zespołem tej ligi — powiedział po meczu Piotr Gurzęda, trener Stomilu. — Tym bardziej, że to był mecz na wyjeździe, a więc doszła podróż i jeszcze otoczka tego meczu. Cieszę się, że to co robiliśmy na treningu przyniosło efekt w postaci wygranej. Mecz ułożył się pod nas na początku drugiej połowy po czerwonej kartce dla jednego z zawodników gospodarzy. Troszeczkę się nam łatwiej grało w przewadze jednego zawodnika, mecz bardzo intensywny. W pierwszej połowie Łomża miała jedną sytuację, w której zabrakło dokładności. My staraliśmy się odgryźć, tworzyliśmy sytuacje. Determinacja chłopaków spowodowała, że wyjeżdżamy z Łomży z trzema punktami.

* Inne wyniki 17. kolejki: Victoria Sulejówek - Świt Nowy Dwór 0:5, Warta Sieradz - Sokół Aleksandrów Łódzki 0:0, Jagiellonia II Białystok - Pelikan Łowicz 4:0, Wisła II Płock - GKS Bełchatów 3:1, Broń Radom - Wigry Suwałki 0:0, Unia Skierniewice - Polonia Lidzbark Warmiński 6:0.

PO 17 KOLEJKACH

1. Unia 36 38:19

-------------------------------

2. Legia II 32 33:19

-------------------------------

3. Wigry 30 28:16

4. Łomża 29 29:23

5. Wisła 26 34:29

6. Świt 26 23:29

7. Warta 25 23:25

8. Broń 24 16:17

9. Bełchatów 23 22:20

10. Jagiellonia 21 24:22

11. Victoria 21 26:29

12. Lechia 19 22:23

13. Wikielec 19 15:19

14. Stomil 18 22:30

-------------------------------

15. Pelikan 19 20:28

16. Mławianka 18 32:32

17. Polonia 16 26:39

18. Sokół 12 12:26