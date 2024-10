W Olsztynie jeszcze nie wszystko stracone?

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Stomil Olsztyn 0:1

0:1 - D. Gojko (35)

Szkoleniowiec Piotr Gurzęda w sobotę nie mógł skorzystać z kilku zawodników. Za czerwoną kartkę w meczu z Pelikanem Łowicz zawieszony był Jakub Fronczak, a za nadmiar żółtych kartek pauzował kapitan Karol Żwir (pod jego nieobecność opaskę kapitana założył Piotr Łysiak). Ponadto kontuzjowani są Mateusz Jońca oraz Kacper Sionkowski. Od pierwszej minuty w akcji zobaczyliśmy więc Tamaza Babunadze i Jakuba Orpika.

Stomil wraz z pierwszym gwizdkiem sędziego ruszył na bramkę rywali. Już w 3. minucie olsztynianie powinni objąć prowadzenie. Po składnej akcji, Babunadze podał do Denisa Gojko, który znalazł się w idealnej sytuacji do zdobycia gola, ale strzelił zbyt słabo, by pokonać Filipa Zwolińskiego.

Kolejne minuty nie przyniosły zmiany wyniku. W między czasie gospodarze zaczęli śmielej atakować na bramkę strzeżoną przez Mateusza Małeckiego. Jednakże oprócz kilku stałych fragmentów gry nie stworzyli większego zagrożenia.

W 20. minucie Babunadze wpakował piłkę do siatki, tyle tylko, że był na pozycji spalonej po wcześniejszym strzale Gojko. Kwadrans później Stomil w końcu wyszedł na prowadzenie. Bardzo ładną akcję strzałem z 17. metrów wykończył wspomniany Denis Gojko. Cztery minuty później ten sam zawodnik mógł podwyższyć na 2:0, ale po rajdzie Przemysława Klugiera i dobrym podaniu Babunadze, obrońcy wybili piłkę na rzut rożny. Gospodarze mogli odpowiedzieć w 44. minucie, ale po rzucie wolnym z lewej strony boiska w boczną siatkę trafił Filip Jurczak. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ zmianie.

Druga odsłona rozpoczęła się od ataków gospodarzy. Trzeba jednak dodać, że wyjątkowo nieskładnych. W 60. minucie spory błąd popełnił Adam Paliwoda. Na całe szczęście sytuację uratował Pajdak.

Generalnie na boisku działo się niezbyt wiele. Obie ekipy dużo walczyły w środku pola, a gospodarze liczyli przede wszystkim na stałe fragmenty. Po jednym z nich dobrą okazję miał Kacper Bojańczyk, ale jego strzał z dwunastu metrów poszybował ponad bramką Małeckiego.

– Cieszę się z trzech punktów – powiedział po meczu Piotr Gurzęda, trener Stomilu. – Był to dla mnie mecz szczególny, bo tutaj sporo lat grałem i związałem się z tym miejscem. Mam nadzieję, że chłopacy to czuli, na pewno o tym wiedzieli. Cieszę się, że taki prezent mi sprawili. Wiadomo, że gdzieś jest sentyment do byłego klubu i szkoda, że Świt musiał uznać naszą wyższość, ale z drugiej strony nie możemy nad tym faktem ubolewać, bo nam trzy punkty są bardzo potrzebne. Spotkanie miało dwa oblicza. Początek dla Świtu, potem więcej z gry ofensywnej mieliśmy my. W drugiej połowie zespół czuł automatycznie, że ten wynik trzeba utrzymać i troszeczkę oddaliśmy pola przeciwnikowi. Była to próba charakteru dla zawodników. Cieszę się, że każdy z chłopaków, którzy byli na boisku podszedł do tego meczu z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

EM

* Inne wyniki : ŁKS Łomża - Wigry Suwałki 2:1, Victoria Sulejówek - Legia II Warszawa 1:2, Warta Sieradz - Broń Radom 0:1, Unia Skierniewice - Mławianka Mława 0:0, Pelikan Łowicz - GKS Bełchatów 0:3, Jagiellonia II Białystok - Sokół Aleksandrów Łódzki 1:0, Lechia Tomaszów Mazowiecki - GKS Wikielec 4:1, Wisła II Płock - Polonia Lidzbark Warmiński 2:1.

PO 13 KOLEJKACH

1. Unia 27 26:15

-----------------------------

2. Legia II 23 26:14

-----------------------------

3. Wigry 23 20:12

4. Łomża 22 24:20

5. Bełchatów 21 20:15

6. Broń 21 14:14

7. Warta 20 21:21

8. Pelikan 19 19:16

9. Wisła II 18 25:22

10. Lechia 16 18:19

11. Wikielec 16 13:17

12. Świt 16 12:26

13. Victoria 15 15:29

14. Stomil 15 18:23

-----------------------------

15. Mławianka 12 28:29

16. Polonia 12 20:25

17. Jagiellonia 12 14:19

18. Sokół 11 12:19