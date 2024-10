Spirala odwetu

Tydzień temu pisałem o wybuchających pagerach irańskiego Hezbollahu z przekonaniem, że to dopiero początek a nie koniec eskalacji w Libanie. Potwierdziło się. Najpierw doszło do powietrznego ataku Izraela na Liban. W jednym z bunkrów zginął Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu od ponad 30 lat i jedna z najpotężniejszych figur na Bliskim Wschodzie. To kolejny cios w sojuszników Iranu po zabiciu lidera Hamasu Ismaila Hanijiego.

Ciągiem dalszym była izraelska inwazja lądowa na południowy Liban i odpowiedź Iranu w postaci ataku rakietowego. Ten – już niejako tradycyjnie – został odparty przez izraelską obronę powietrzną. Żelazna Kopuła kolejny raz pokazała swoją skuteczność. Tamtej nocy obywatele Izraela ponieśli śmierć w wyniku konwencjonalnego ataku terrorystycznego, którego sprawcami byli Palestyńczycy.

Teraz czekamy na kolejny potencjalny krok odwetowy ze strony Izraela. Mówi się o ataku na irańskie instalacje naftowe lub nuklearne. Na pewno Izraelczycy będą od tego odwodzeni przez amerykańską administrację. Cały czas pozostaje otwarta kwestia, na ile prezydent Biden ma wpływ na premiera Netanjahu. Niektórzy komentatorzy uważają, że Netanjahu, eskalując bliskowschodni konflikt, chce zmniejszyć szanse na zwycięstwo Kamali Harris i przybliżyć powrót do Białego Domu Donalda Trumpa.

Zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie jest niewygodne dla demokratów z dwóch powodów. Po pierwsze, międzynarodowy chaos szkodzi urzędującej administracji. Po drugie, elektorat demokratów jest podzielony w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Starsi wyborcy stoją murem za Izraelem. Młodsi mają więcej współczucia dla Palestyńczyków. Republikanie nie mają takiego problemu, co ułatwia Trumpowi formułowanie jednoznacznego przekazu. Demokraci, na czele z prezydentem Bidenem, będą więc apelować o zawieszenie broni. Pozostaje pytanie, czy ich apele zostaną wysłuchane.



Marcin Kulasek, wiceminister aktywów państwowych