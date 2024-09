Kompromitacja Stomilu Olsztyn na własnych śmieciach

Stomil Olsztyn - Wigry Suwałki 0:3 (0:2)

0:1, 0:2 - Głowicki (17, 33), 0:3 - Makuszewski (58)

Stomil: Jakubowski - Kosek (56 Bałdyga), Flis, Jakubowski, Jońca - Fronczak, Łysiak, Żwir, Gojko (81 Sokół) - Babunadze (85 Hioki), Karpiński (56 Pajdak)

Szkoleniowiec Stomilu Olsztyn Piotr Zajączkowski nie zmienił zwycięskiego składu z ostatniego tygodnia. Z powodu kontuzji na środku obrony nie mógł zagrać Adam Paliwoda, który skręcił staw skokowy i ma problemy z piętą. Zawodnik liczy, że do treningów wróci na początku nowego tygodnia. Cały czas na debiut czeka Kacper Skonieczny, który kontuzji doznał jeszcze w okresie przygotowawczym. Na rezerwie nie znalazł się także narzekający na drobny uraz Kacper Sionkowski.

Stomil do tego spotkania przystąpił podbudowany zwycięstwem 4:3 w Mławie z Mławianką i awansem do kolejnej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Wigry to beniaminek III ligi, który po 6. kolejkach nie doznał jeszcze żadnej porażki.

Goście na prowadzenie wyszli w 17. minucie spotkania, gdy bezpośrednio bramkę z rzutu wolnego strzelił Kacper Głowicki. Zanim do tego doszło, przed polem karnym faulował Tamaz Babunadze, a kilkanaście sekund wcześniej błąd popełnił Mateusz Jońca, który poślizgnął się na murawie. W 27. minucie meczu do wyrównania mógł doprowadzić jubilat Jakub Fronczak, ale w sytuacji sam na sam trafił prosto w bramkarza. Warto również zaznaczyć, że otrzymał idealne podanie w pole karne od Jakuba Karpińskiego. W 33. minucie na 2:0 dla zespołu z Suwałki podwyższył Głowicki. W tej sytuacji Łukasz Jakubowski miał piłkę na rękach, ale futbolówka niestety wpadła do siatki. W 58. minucie Wigry wyszły na prowadzenie 3:0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił najbardziej doświadczony zawodnik na boisku — Maciej Makuszewski (grał m.in. w Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk czy Tierieku Grozny). Olsztyńska obrona w tej sytuacji praktycznie nie istniała.

Olsztynianie zagrali najsłabsze spotkanie w tym sezonie i zasłużenie przegrali. Dla podopiecznych Piotra Zajączkowskiego była to druga porażka z rzędu przed własną publicznością. Wigry Suwałki są za to jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach III ligi.

- Przykro mi bardzo, że w tak ważnym meczu, przy dobrze dopingującej publiczności, ponosimy wysoką porażkę. Przed meczem nastąpiła prezentacja naszej młodzieży, stąd duża frekwencja. Młodzi piłkarze szukają idoli wśród naszej drużyny. Zespół Wigier pokazał kulturę, wysoką jakość piłkarską. Trzy bramki stracone, miały swoją historię, przy tych trzech bramkach my byliśmy przy piłce. Następowały straty, czasami przypadkowe, tak jak przy golu na 0:1. Jońca (Mateusz — red.) poślizgnął się, Tamaz (Babunadze — red.) chciał ratować, robi wślizg, jest przebitka, rzut wolny i piękna bramka. Trzeba podkreślić, że my też mieliśmy swoje sytuacje. Przy 0:1 Jakub Fronczak miał sam na sam, Piotr Łysiak trafił w poprzeczkę. Denis Gojko też miał szansę. Ubolewam z powodu porażki. Kibice są mocno rozsierdzeni porażką praktycznie w pojedynku derbowym. Pomimo, że Suwałki leżą daleko, to spotkania pomiędzy Olsztynem a Suwałkami zawsze emocjonowały kibiców. Przykro mi, mam nadzieję, że w Aleksandrowie się pozbieramy, dojdzie Kacper Sionkowski i Adam Paliwoda. Tego walecznego zawodnika drużyna potrzebuje.

Polonia Lidzbark Warmiński - Sokół Aleksandrów Łódzki 2:2 (1:0)

1:0 - Bogdański (39), 2:0 - Lubak (59 k) 2:1 - Dynel (68), 2:2 - Kasprzycki (71)

Polonia: Lechowid - Shinonaga, Preuss (75 Gorzycki), Lubak (69 Czernij), Krasa, Skarbek, Bogdański, Dzimidowicz, Maciążek, Kmiołek, Gurow (75 Szałkowski)

Polonia Lidzbark Warmiński może żałować, że nie udało się jej zgarnąć w sobotni wieczór kompletu punktów. Podopieczni Daniela Wierzbowskiego prowadzili w tym meczu już 2:0, ale ostatecznie tylko zremisowali z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Dawida Bogdańskiego, po zmianie stron gola z rzutu karnego dołożył Damian Lubak. Niestety nie udało się strzelić gola na 3:0, a do głosu doszli piłkarze Sokoła. Gospodarze zanotowali tym samym drugi remis z rzędu. To spotkanie można podsumować krótko: niewykorzystane akcje się mszczą.

— Dobrze weszliśmy w mecz, możemy sobie tylko pluć w brodę, że w pierwszej połowie, nie strzeliliśmy więcej goli, a były do tego sytuacje — mówił po spotkaniu Daniel Wierzbowski, trener Polonii Lidzbark Warmiński. — Zabrakło chłodnej głowy w polu karnym, dobrze to wszystko wyglądało do 65-70 minuty. Po strzeleniu bramki na 2:0, kolejny raz w tej rundzie, oddajemy pole przeciwnikowi. Brakuje nam doskoku w strefie średniej, coraz większe problemy pojawiały się w bocznym sektorze. Straciliśmy dwa punkty,. Te remisy bolą, bo za dużo jest tych remisów i straconych goli. Musimy zagrać dwie dobre połowy, żeby cieszyć się zwycięstwami.

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - GKS Wikielec 1:0 (0:0)

1:0 - Jurczak (90)

GKS: GKS Wikielec: Leszczyński - Krasouski (46 Ostrowśkyj), Rajski (85 Makarski), Kacperek, Kondracki, Jajkowski, Augusto, Szmydt (70 Androszczuk), Jankowski (36 Dąbrowski), Płotka (46 Rojek), Kubáň

Jeszcze większy niedosyt niż w Lidzbarku Warmińskim jest w ekipie GKS-u Wikielec. Podopieczni Damiana Jarzembowskiego byli blisko wywalczenia jednego punktu, ale do domu z Nowego Dworu Mazowieckiego musieli wracać z niczym. Gospodarze bramkę na wagę trzech punktów strzelili w ostatniej minucie spotkania.

EM

Pozostałe wyniki 7. kolejki: Jagiellonia II Białystok - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1, Wisła II Płock - Broń Radom 5:1, ŁKS Łomża - Unia Skierniewice 1:1, Victoria Sulejówek - Warta Sieradz 1:3, Pelikan Łowicz - Mławianka Mława 5:2.

Tabela

1. Unia 16 20:10

__________________

2. ŁKS 14 13:7

__________________

3. Wigry 13 11:6

4. Wisła 11 16:13

5. Warta 11 12:14

6. Pelikan 10 13:8

7. Bełchatów 10 7:3

8. Stomil 10 14:14

9. Polonia 10 12:12

10. GKS 9 7:7

11. Broń 9 7:10

12. Legia 8 11:8

13. Lechia 8 7:10

14. Sokół 7 7:12

15. Świt 7 7:14

__________________

16. Victoria 6 6:10

17. Jagiellonia 4 7:12

18. Mławianka 4 12:19