Stomil zagra w świetle jupiterów

Trzecioligowcy w tym tygodniu nie mogli przejść pełnego mikrocyklu treningowego ze względu na zaległe spotkania w II rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Zarówno Stomil Olsztyn, jak i Polonia Lidzbark Warmiński oraz GKS Wikielec bez problemów awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.

Podopieczni Piotra Zajączkowskiego zagrali na wyjeździe z Perkunem Orżyny, który swoje spotkania rozgrywka na stadionie w Dźwierzutach. Dla miejscowych to było spore wydarzenie; przyszło bardzo dużo kibiców, obydwa zespoły mogły liczyć na doping. Na boisku niespodzianki nie było i Stomil wygrał 4:0, ale większość bramek padła dopiero w momencie, gdy olsztyński szkoleniowiec wprowadził wiodących zawodników.

— Chciałem, żeby kluczowi zawodnicy, którzy w sierpniu rozegrali bardzo dużo spotkań, odpoczęli i to nam się udało — mówił po meczu Piotr Zajączkowski, trener Stomilu. — Z podstawowego składu tylko Paweł Flis, Mateusz Jońca i Piotr Jakubowski zagrali po 45 minut, a reszta mniej lub w ogóle. Myślimy o ligowym meczu i chcieliśmy uniknąć kontuzji. W najbliższym spotkaniu zagramy z Wigrami Suwałki; to beniaminek, ale zespół budowany z myślą o awansie do II ligi. Mają wielu dobrych zawodników, m.in. Macieja Makuszewskiego oraz innych, którzy grali w wyższej lidze. Czeka nas kolejne fajne kibicowskie wydarzenie; ma być sporo kibiców gości, nasi fani także stworzą superatmosferę. My będziemy chcieli zaprezentować ten sam poziom na boisku. Dobrze się czujemy przy al. Piłsudskiego 69a.

Spotkanie będzie miało wyjątkową otoczkę ze względu na to, że mecz odbędzie się przy włączonych jupiterach. Początek meczu o godz. 19.45.

Polonia Lidzbark Warmiński zagra przed własną publicznością z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Beniaminek III ligi niestety nie jest już niezwyciężony w swojej twierdzy, która padła dwa tygodnie temu w spotkaniu z Mławianką Mława, ale będzie od nowa budować serię spotkań bez porażki. W miniony wtorek Polonia pojechała do Pieniężna na mecz z miejscową Wałszą. Podopieczni Daniela Wierzbowskiego wygrali 6:0 i pewnie awansowali do kolejnej rundy regionalnego Pucharu Polski. W ostatnim ligowym meczu Polonia zremisowała 1:1 w Suwałkach z Wigrami.

Pierwszej porażki w lidze w zeszłej kolejce doznała drużyna GKS-u Wikielec. Podopieczni Damiana Jarzembowskiego po słabej pierwszej połowie przegrali 0:2 z Pelikanem Łowicz. Teraz zespół zagra na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Rywal przed startem ligi był wymieniany wśród kandydatów do zajęcia czołowych miejsc w rozgrywkach. Aktualnie Świt zajmuje jednak przedostatnie miejsce w lidze. GKS w środę wygrał w Biskupcu Pomorskim z Ossą i tym samym wszyscy trzecioligowcy będą grali w III rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski.

* Mecze 7. kolejki: Jagiellonia II Białystok - Lechia Tomaszów Mazowiecki (sobota, godz. 12), Wisła II Płock - Broń Radom (sobota, godz. 12), ŁKS Łomża - Unia Skierniewice (sobota, godz. 16), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - GKS Wikielec (sobota, godz. 17), Victoria Sulejówek - Warta Sieradz (sobota, godz. 18), Polonia Lidzbark Warmiński - Sokół Aleksandrów Łódzki (sobota, godz. 19), Stomil Olsztyn - Wigry Suwałki (sobota, godz. 19.45), Pelikan Łowicz - Mławianka Mława (niedziela, godz. 12).

[b]Tabela

1. Unia 15 19:9

__________________

2. ŁKS 13 12:6

__________________

3. Bełchatów 10 7:3

4. Stomil 10 14:11

5. Wigry 10 8:6

6. GKS 9 7:6

7. Broń 9 6:5

8. Polonia 9 10:10

9. Legia 8 11:8

10. Wisła 8 11:12

11. Lechia 8 6:7

12. Warta 8 9:13

13. Pelikan 7 8:6

14. Victoria 6 5:7

15. Sokół 4 5:10

__________________

16. Mławianka 4 10:14

17. Świt 4 6:14

18. Jagiellonia 1 4:11