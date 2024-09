Matka też się rodzi

8 września to wyjątkowy dzień w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego – dzień, w którym obchodzone jest Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane również świętem Narodzenia Matki Bożej. Uroczystość ta jest szczególnie ważna dla wiernych, ponieważ to właśnie Maryja jako matka Jezusa Chrystusa wpisana jest także w plan zbawienia ludzkości. Święto Narodzenia Matki Bożej jest obchodzone w wielu krajach na całym świecie, a jego obchody często łączą się z lokalnymi tradycjami. W Polsce uroczystość ta jest znana również jako święto Matki Boskiej Siewnej, co ma związek z tradycją błogosławienia ziarna przeznaczonego na siew. W dawnych czasach poświęcone ziarno miało zapewnić dobre plony i ochronę przed nieurodzajem.

A imię Jej Miriam

Narodzenie Maryi nie jest opisane w Biblii, jednak tradycja chrześcijańska czerpie wiedzę o tym wydarzeniu z apokryfów, zwłaszcza z Protoewangelii Jakuba, która powstała w II wieku. Zgodnie z tymi tekstami rodzicami Maryi byli Joachim i Anna, którzy przez długi czas nie mogli mieć dzieci. Przez 20 lat małżeństwo modliło się o dziecko, ofiarując hojne dary na Świątynię Jerozolimską. Pewnego dnia jednak Joachim poszedł na pustynię, gdzie przez 40 dni mieszkał w namiocie, modlił się i pościł. „Nie zstąpię z góry ani aby jeść, ani aby pić, póki nie spojrzy na mnie Pan, Bóg mój, i będzie mi modlitwa pokarmem i napojem” – mówił. Wtedy to objawił mu się anioł, który rzekł: „Joachimie, Joachimie, wysłuchał Pan Bóg twoją modlitwę. Oto bowiem żona twoja Anna poczęła w swoim łonie”. W tym samym czasie św. Anna modliła się samotnie w ogrodzie słowami: „Panie ojców moich, pobłogosław mi i wysłuchaj modlitwę moją tak, jak pobłogosławiłeś Sarę i dałeś jej syna – Izaaka”. Wówczas – jak czytamy w Protoewangelii Jakuba – ukazał się jej anioł i rzekł: „Anno, wysłuchał Pan Bóg modlitwę twoją. Poczniesz i porodzisz, a potomstwo twoje będzie przepowiadane po całej ziemi. Kilka miesięcy później św. Anna urodziła córkę, której nadano imię Miriam. Kiedy dziewczynka ukończyła trzy lata, rodzice oddali ją na służbę do Świątyni Jerozolimskiej, aby wypełnić ślub złożony Bogu przed jej narodzinami. Maryja pozostała w świątyni do 12. roku życia, a narodziny Maryi były postrzegane jako szczególny akt Bożej łaski.

Teologiczne znaczenie tego święta podkreśla rolę Maryi w historii zbawienia. Od momentu swego poczęcia Maryja była przeznaczona na matkę Zbawiciela. Jej narodziny stanowią wstęp do wydarzeń, które zmienią losy ludzkości – narodzin Jezusa Chrystusa. W Kościele katolickim wierzymy, że Maryja od momentu swego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego, co stanowiło przygotowanie do Jej roli matki Boga. Dla wierzących Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest okazją do refleksji nad rolą Maryi w życiu chrześcijańskim. Wspominanie Jej narodzin przypomina o Bożym planie zbawienia i miłości, która objawiła się poprzez narodziny Jezusa. Jest to bez wątpienia ważny dzień w kalendarzu liturgicznym, pełny głębokiego znaczenia duchowego, w którym mamy okazję zbliżyć się do Maryi, kontemplować jej życie i rolę w dziele zbawienia oraz prosić o Jej wstawiennictwo w codziennych sprawach.

Tradycje i zwyczaje

W Polsce 8 września, jak wspomniałam, nazywane jest też świętem Matki Bożej Siewnej. Jest Ona patronką zasiewów ozimin i jesiennych prac polowych. Na Podhalu święto to zwane jest Zitosiewną, gdyż sieje się wówczas żyto. Wierni są przekonani, że właśnie wtedy Matka Boska przechodzi przez zasiane pola i błogosławi je, dzięki czemu będą obfite plony. W niektórych regionach Polski, zwłaszcza na wsiach, święto to było okazją do spotkań rodzinnych i wspólnego świętowania zakończenia prac polowych. Dawniej wierzono, że dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny kończy okres lata i rozpoczyna jesień, dlatego obchodzono go jako dzień przejściowy, łączący w sobie dziękczynienie za zbiory i prośby o urodzaj w przyszłym roku. Dlatego 8 września wierni przynoszą do kościołów ziarno, które jest następnie błogosławione przez kapłanów. Poświęcone ziarno miało zapewnić dobre plony i uchronić przed nieurodzajem. Dawniej rolnicy byli o tym przekonani. I tak nadal w niektórych kościołach w dzień Matki Boskiej Siewnej podczas mszy św. nadal święci się ziarno siewne. Kapłan, poświęcając je, wypowiada następującą modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię, obumierają, aby wydać plon (...). Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli”.

Ze świętem Matki Boskiej Siewnej związane są liczne przysłowia ludowe:

- Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada.

- Na Siewną zacznij siać żyto, będziesz miał chleb na siebie i na parobka myto.

- Siew na Matkę Boską Siewną ozimkę da przedziwną.

- Gdy Narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.

- Kiedy Panna się rodzi, już jaskółka odchodzi.

- Na Matkę Boską Siewną zła to gospodyni, która lnu z wody nie wyczyni.

- Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.

- Gdy o Matce Bożej zasiano, to ani za późno, ani za rano.

W wielu miejscowościach, gdzie znajdują się sanktuaria maryjne, 8 września odbywają się uroczystości odpustowe. Wierni niosą w procesjach udekorowane figury lub obrazy Matki Bożej, co jest prostym wyrazem wiary, pobożności i miłości wiernych do Matki Bożej, którą moja znajoma grekokatoliczka nazywa, jakże pięknie, Mamą Bożą. Odpusty są zawsze okazją do duchowej odnowy, modlitwy i spowiedzi. Z okazji tego święta kościoły były i często nadal są bogato dekorowane kwiatami, a w niektórych domach umieszcza się obrazy Maryi, ozdabiając je świeżymi kwiatami. Tradycyjnie podczas uroczystości śpiewane są pieśni maryjne, które oddają cześć Maryi i podkreślają Jej rolę jako matki Zbawiciela. Dzień Narodzenia Maryi jest także dniem, w którym szczególnie warto jest modlić się o dobro, miłość i jedność w rodzinach. Maryja, będąc matką Chrystusa, jest także traktowana jako czuła i serdeczna opiekunka wszystkich rodzin. Święto to ma zatem również wymiar rodzinny, gdyż Maryja jest obrazem doskonałego macierzyństwa i miłości do swojego małżonka Józefa. Tego dnia dobrze jest pomodlić się w domu o zdrowie i jedność rodzin, prosząc Maryję o ochronę i wsparcie w trudnych chwilach. 8 września wiele osób odbywa pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, aby w szczególny sposób oddać cześć Matce Bożej.

Narodzenie w Gietrzwałdzie

8 września, który przypada w tym roku w niedzielę, w sanktuarium w Gietrzwałdzie odbędą się wyjątkowe uroczystości związane z Narodzeniem Najświętszej Maryi Panny, które połączone będą z obchodami 147. rocznicy objawień Matki Bożej w tym miejscu. Główne wydarzenia rozpoczną się 7 września wieczorem modlitwami przygotowującymi do centralnych uroczystości, w tym mszą świętą, różańcem, nocnym czuwaniem i procesją ze świecami do źródełka. Kulminacja obchodów nastąpi 8 września, kiedy to o godz. 10 rozpocznie się modlitwa różańcowa, a o godz. 11 uroczystą mszę świętą odprawi biskup płocki Szymon Stułkowski. Tego dnia w sanktuarium dodatkowe nabożeństwa rozpoczną się już o godz. 6 i będą trwały przez cały dzień do godz. 20.30, kiedy to zakończy je adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Maryjny.

Uroczystości te mają charakter wyjątkowy, nie tylko ze względu na duchowe znaczenie, ale również na fakt, że co roku przyciągają one dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Równocześnie w ramach obchodów odbędą się także 58. Dożynki Archidiecezjalne, co dodatkowo wzbogaci program i atmosferę tego wydarzenia. Warto przybyć 8 września do Gietrzwałdu, aby oddać Maryi Jej należną cześć i chwałę.



Zdzisława Kobylińska