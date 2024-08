Stomil poczuje się jak u siebie?

Olsztynianie mają za sobą dwie porażki z rzędu w rozgrywkach III ligi. W zeszłym tygodniu podopieczni Piotra Zajączkowskiego przegrali 1:2 w Radomiu z miejscową Bronią, a następnie przed własną publicznością przegrali 1:2 z GKS-em Wikielec. Olsztynianie z siedmioma punktami na koncie zajmują aktualnie szóstą pozycję w rozgrywkach III ligi.



– Słaba druga połowa w naszym wykonaniu – mówił po ostatnim meczu Karol Żwir, kapitan Stomil. – Było dużo błędów indywidualnych, niedokładności, ja czuję, że sam za dużo nie pomogłem w drugiej połowie. Widać, że tego zdrowia nam brakuje, mało nas jest, gonimy wszyscy po 90. minut. Szkoda tego meczu, może jak byśmy strzelili na 2:0 w drugiej połowie, to lepiej by się nam grało? Mecz trwa 90 minut i trzeba przez ten czas walczyć, czegoś nam zabrakło. Wyszliśmy na drugą połowę i słabo zagraliśmy. Przeciwnik się napędzał z akcji na akcję i wykorzystał to, co miał.

Olsztynianie teraz przeszli normalny mikrocykl, bo nie musieli w środku tygodnia rozgrywać żadnego ligowego spotkania. Piotr Zajączkowski we wtorek wizytował w Klewkach, gdzie swoje spotkanie w Wojewódzkim Pucharze Polski rozgrywał drugi zespół. Olsztynianie wygrali w bólach 2:1 z Błękitnymi Stary Olsztyn (A-klasa). Czy ktoś z tego spotkania zasłużył na powołanie do kadry pierwszego zespołu? Najlepiej zaprezentował się autor dwóch goli Maciej Niemier. W środku pola aktywny był też Łukasz Borkowski.

Najbliższy przeciwnik Mławianka Mława dopiero w ostatniej kolejce odniosła ligowe zwycięstwo i pech chciał, że stało się to w Lidzbarku Warmińskim, gdzie padła twierdza Polonii. Zespół z Mławy zajmuje aktualnie 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 4. punktów. Spotkanie zaplanowano na sobotę (31 sierpnia, godz. 17). Mecz obejrzy nadkomplet publiczności, a swój przyjazd zaplanowali w dużej liczbie kibice Stomilu. Piłkarze Piotra Zajączkowskiego będą mogli poczuć się więc jak u siebie.

Polonia Lidzbark Warmiński w ostatniej kolejce doznała porażki ze wspomnianą Mławianką. Gospodarze wcześniej od 58 spotkań nie przegrali u siebie. Wspaniała seria kiedyś musiała się skończyć, ale trzeba oddać beniaminkowi, że dużo czasu minie, zanim jakikolwiek klub w Polsce zbliży się do takiego rekordu.

Podopieczni Daniela Wierzbowskiego zagrają teraz na wyjeździe z Wigrami Suwałki. Zmierzą się dwa zespoły, które w zeszłym sezonie grały jeszcze w IV lidze. Wigry także dobrze rozpoczęły sezon, nie mają na swoim koncie jeszcze ani jednej porażki i wyprzedzają w tabeli Polonię o jeden punkt.

Niepokonany w III lidze GKS Wikielec zagra u siebie z Pelikanem Łowicz. Początkowo spotkanie miało odbyć w piątek wieczorem przy jupiterach, które niestety na gminnym stadionie wciąż nie działają.

– Drodzy Kibice, informujemy, że zmuszeni jesteśmy zmienić godzinę naszego piątkowego meczu ligowego z Pelikanem Łowicz – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. – Spotkanie miało się rozpocząć o godz. 19:00 i być rozegrane przy sztucznym oświetleniu, jednak ostatecznie pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 17:00. Powód zmiany godziny jest taki sam, jak w przypadku poprzedniego meczu w Wikielcu: nowo zainstalowane oświetlenie murawy nadal nie jest gotowe do użytku. GKS Wikielec nie jest właścicielem obiektu i nie ma wpływu na zaistniałą sytuację.

Jak ocenia początek sezonu trener GKS-u Damian Jarzembowski?[/b]

– No fatalnie, my musimy zrobić awans w tym sezonie, a straciliśmy głupio punkty… oczywiście żartuję! – mówi Jarzembowski. – Cieszymy się, że jeszcze nie przegraliśmy, cieszymy się, że możemy być godnymi rywalami dla każdego w tej lidze. Mamy swoje ograniczenia, ale nie trzeba ich głośno komentować, ale sztuką jest to, że w tym miejsce gdzie się jest zrobić maksa. My tego maksa robimy, dobry początek, aczkolwiek ja myślę tylko o jednym meczu. Nie analizuję tabeli, teraz się cieszę z tego meczu, a jutro myślę o meczu z Pelikanem Łowicz.

Emil Marecki

Mecze 6. kolejki:

Piątek (30 sierpnia)

Broń Radom – Świt Nowy Dwór (godz. 19), GKS Wikielec – Pelikan Łowicz (godz. 19), Wigry Suwałki – Polonia Lidzbark Warmiński (godz. 19), Unia Skierniewice – Jagiellonia Białystok II (godz. 19),

Sobota (31 sierpnia)

GKS Bełchatów – ŁKS Łomża (godz. 17), Lechia Tomaszów Mazowiecki – Victoria Sulejówek (godz. 17), Sokół Aleksandrów Łódzki – Legia Warszawa II (godz. 17), Mlawianka Mława – Stomil Olsztyn (godz. 17), Warta Sieradz – Wisła Płock (godz. 17).



Tabela

1. Łomża 13 12:4

__________________

2. Unia 12 17:8

__________________

3. Wikielec 9 7:4

4. Wigry 9 7:5

5. Polonia 8 9:9

6. Stomil 7 10:8

7. GKS 7 5:3

8. Wisła 7 10:11

9. Lechia 7 5:6

10. Warta 7 8:12

11. Broń 6 4:4

12. Sokół 6 5:6

13. Legia 5 7:7

14. Victoria 5 4:6

15. Pelikan 4 6:6

__________________

16. Mławianka 4 7:10

17. Świt 4 5:12

18. Jagiellonia 1 3:9