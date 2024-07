Trzecioligowcy zaczynają przygotowania

Olsztynianie po spadku z II ligi zostali zmuszeni do kompletnego przebudowania kadry na nadchodzący sezon. Z poprzedniej ligowej kampanii w grze zostało tylko dwóch piłkarzy: Łukasz Jakubowski oraz Karol Żwir.

Piotr Zajączkowski powoli zaczyna budować kadrę, którą ma rywalizować na boiskach III ligi. Po 10 latach do Stomilu Olsztyn powrócił Piotr Łysiak, który z tym klubem wywalczył awans do I ligi w 2012 roku. Po odejściu grał m.in. w Huraganie Morąg, Gryfie Wejherowo, Kotwicy Kołobrzeg, a ostatnio w Cartusii Kartuzy.

– Zawsze chciałem ponownie zagrać w barwach Stomilu – mówi Piotr Łysiak. – Jestem z Olsztyna, w tym klubie się wychowałem i debiutowałem w seniorskiej piłce. Czułem zainteresowanie swoją osobą; zarówno sztab, jak i ludzie związani z klubem bardzo chcieli mojego powrotu i liczą na mnie. Nie potrzebowałem dużo czasu, aby podjąć decyzje o powrocie; bardzo się cieszę, że wszystko zostało dopięte i znów przyjdzie mi zagrać w biało-niebieskich barwach.

W nadchodzącym sezonie w barwach Stomilu mamy zobaczyć także Pawła Flisa, Mateusza Jońcę oraz Adama Palidowę. III-ligowiec oficjalnie jeszcze nie poinformował o tych wzmocnieniach. Sztab szkoleniowy cały czas testuje kandydatów do gry w zespole, a jednym ze sprawdzianów ma być sparing z Polonią Lidzbark Warmiński, który dobędzie się w sobotę (6 lipca) w Lidzbarku Warmińskim na stadionie przy ulicy Polnej.

Beniaminek III ligi do nowego sezonu rozpoczął w środku tygodnia. Drużyna zakończyła miniony IV-ligowy sezon z 12 punktami przewagi nad Zniczem Biała Piska. Trener Daniel Wierzbowski w nadchodzącym sezonie nie będzie miał wszystkich piłkarzy do dyspozycji. Z Polonii odszedł Piotr Karłowicz, który przez trzy sezony rozegrał 77 spotkań i zdobył 45 bramki. Z klubem rozstali się również Radosław Galas, Michał Kwiatkowski, Bartłomiej Rodzeński oraz Marceli Łukasiak. Władze klubu szukają już piłkarzy, którzy mają wzmocnić Polonię. Do ekipy dołączyli Klaudiusz Krasa (22-letni pomocnik – ostatnio GKS Bełchatów, wychowanek Huraganu Morąg) oraz Bartosz Danowski (27-letni pomocnik – ostatnio Concordia Elbląg). W obu przypadkach umowa będzie trwała do czerwca 2026 roku.

Od poniedziałku nad formą pracują piłkarze GKS-u Wikielec, których prowadzi Damian Jarzembowski. Szkoleniowiec miał propozycję pracy w Stomilu, ale ostatecznie postawił na stabilność zatrudnienia i montuje zespół na drugi sezon z rzędu w III lidze. Pierwszym poważnym wzmocnieniem zespołu został Czech Lukáš Kubáň, który w ostatnich dwóch latach grał w Stomilu. To doświadczony obrońca, który może wnieść do zespołu dużo dobrego. Do klubu powrócił Michał Kwiatkowski, który ostatnio grał na boiskach IV ligi i ze wspomnianą wcześniej Polonią wywalczył awans. Wychowanek Jezioraka Iława w barwach GKS-u wcześniej grał łącznie przez trzy lata. Od doświadczonych zawodników będzie mógł się uczyć 18-letni Julian Kolbus, który ostatnio grał w Lechu Rypin, a wcześniej piłkarskiego rzemiosła uczył się w Wiśle Płock. Z Wikielca odeszli: Maddox Sobociński, Paweł Rutkowski, Jakub Bojar, Dawid Kalisz, Mateusz Sobotka, Arkadiusz Kuciński, Patryk Rosoliński, Eryk Filipczyk oraz Oskar Kordykiewicz. Zmiany nastąpiły także w sztabie szkoleniowym. Nowym kierownikiem został Krystian Knobelzdorf, który zastąpił Bogdana Nerowskiego (przeszedł na zasłużoną emeryturę). DO GKS-u dołączył także Michał Kamiński, trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta.

Przed trenerem Jarzembowskim spore wyzwanie budowania kadry na kolejny ciężki sezon w III lidze. GKS na początek zagra sparing w Bydgoszczy z miejscowym III-ligowym Zawiszą. Rywali prowadzi były trener Stomilu – Adrian Stawski.

EM